Vil advare andre: – Jeg fikk etsende flekker på huden

Det kan være lurt å sjekke produktene du kjøper før du påfører dem på huden. Stadig flere opplever å bli lurt, og smører giftstoffer rett på kroppen.

Det er særlig produkter som bestilles fra useriøse nettsider som står for den største risikoen, men også her hjemme er det utrygge varer i omløp. Mattilsynet hadde nylig en undersøkelse med bekymringsfulle funn.

– Vi fant en rekke farlige stoffer som kvikksølv og steroider i hudblekingskremer. Det er ikke tillatt i kosmetikk. Kvikksølv har mange effekter, og den viktigste er effekten det har på nervesystemet, sier Are Sletta, seksjonssjef i Mattilsynet.

Han forteller at det ikke bare er i utlandet man kan få tak i disse produktene.

– Vi tok prøvene i norske butikker i Stor-Oslo.

– Det er farlig

Influenser og tv-personlighet, Fetisha WIlliams, vet hva hun snakker om. Hun gikk til innkjøp av hudblekingskrem og fikk bokstavelig talt føle giftstoffene på kroppen.

– Vi mørke kvinner har ofte mer pigmentering, mørkere kneskåler og armer. Vi får pigmenteringer mellom lår som gnisser. Da kan det være fint å bruke hudblekingsprodukter som kan være med å lysne opp. Det er også noe man bruker i ansiktet som brightening-produkt.

– Er det ikke litt skummelt?

– Du, det er jo farlig! Første gang jeg brukte en sånn såpe under armene, fikk jeg etsende flekker, forteller hun.

Fetisha sier at hun kjøpte produktet på en utenlandsk nettside, men husker ikke helt hvilken.

– I begynnelsen skjønte ikke jeg at dette kunne være fake produkter, så jeg har selvfølgelig gått på et par bommer.

Christopher Mørch Husby, medeier i Jan Thomas Studio, måper. Han handler kun på nettsider han føler seg helt trygg på.

– Det høres veldig skummelt ut. Det du opplever er det jeg er så redd for, at jeg skal få noe annet. Noe jeg ikke helt vet hva inneholder, men du er jo fryktløs, sier han til venninnen.

Store konsekvenser

Også hos Tolletaten på Gardermoen har de gjort seg erfaringer med hudblekingskremer.

– Det er et stort problem at hudbleking er veldig populært i mange land der befolkningen er mørkhudet. Den kremen de påfører seg kan være kreftfremkallende, den kan gi problemer med fosteret når de er gravide. Den kan få ganske store konsekvenser, sier Tor Fredriksen, seksjonssjef, Tolletaten.

Ifølge Patentstyret er det en del nettsider man bør være obs på.

– De falske varene florerer overalt på nettet, det er mange falske nettsider ute og går som ser veldig profesjonelle og ordentlige ut. Ofte er det brukt orginalprodusentenes bilder som gir et skinn av å være ekte nettsider. Man finner også disse varene på store velkjente e-handelsplattformer som vi alle handler fra. På sosiale medier ser vi også en økende trend, at det selges mye piratvarer, sier Hedvig Bengston, prosjektleder for velgekte.no i Patentstyret.

Flere asiatiske nettsteder selger billige piratkopier, men man bør også være obs når man handler på steder som eBay og Amazon. De jobber hele tiden hardt for å bekjempe useriøse forhandlere på sine plattformer, men falske og farlige produkter forekommer.

eBay har ikke svart på våre spørsmål.

Amazon sier i en uttalelse at de har svært godt analyseverktøy som skal avdekke piratkopier, og at de jobber aktivt på flere fronter mot at falske produkter skal nå deres plattform.

De understreker at de har veldig få kundeklager på området, men at de ikke vil gi seg før absolutt alle piratkopier er borte fra deres sider. Alle kunder som er utsatt for manglende eller falske varer, får hele beløpet refundert, opplyser selskapet.

Økende trend

Mattilsynet bekrefter at det kommer stadig flere piratkopier til Norge.

– Vi ser at det er en økende trend. Undersøkelser i Europa viser at det er mer og mer import av den type kosmetikk, og vi har grunn til å tro at det også skjer i Norge.

Det kan tolletaten skrive under på. Kun på Gardermoen har de på ett år tatt 3700 varer som har vært piratkopierte.