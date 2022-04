Venter ny koronabølge til høsten

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier vi kunne hatt mildere tiltak under pandemien, men utelukker ikke at noen restriksjoner kan komme tilbake.

For første gang på to år har helsedirektør Bjørn Guldvog hatt en hel påskeferie uten pandemien i tankene. Likevel utelukker han ikke at vi må forholde oss til koronatiltak igjen i fremtiden.

– Vi må være forberedt på å kunne få en oppblussing av viruset til høsten. Enten at omikron kommer tilbake og gir oss en ny sesong, eller at det kommer en ny variant, sier Guldvog til TV 2.

Helsedirektøren mener det er usannsynlig at pandemien blir like ille som den har vært.

– Men det er ikke helt utenkelig. Vi må også ta høyde for at verre ting enn det som er sannsynlig, kan skje, sier han.

Guldvog sier at han håper på minst mulig mutasjoner i virusets egenskaper.

– Slik at det kan håndteres som en forkjølelse eller mild influensa, forklarer han.

Tro på normal vinter

Til tross for potensielle nye varianter, tror helsedirektøren tiden fremover blir mer normal.

Det mener også fagdirektør i FHI, Frode Forland, men han utelukker heller ikke at nye varianter kan endre spillereglene.

– Det er ikke helt usannsynlig at det kan komme nye varianter. Det er vi forberedt på og det må man ha beredskap for å takle, sier Forland til TV 2.

NORMAL HØST: Frode Forland, fagdirektør i FHI, tror at høsten mest sannsynlig bli normal. Foto: Ida Cecilie Madsen/TV 2

Samtidig mener Forland at vi er i en helt annen situasjon, siden nesten hele befolkningen er vaksinert eller har gjennomgått en infeksjon.

– Vi er ikke så utsatt for å få store problemer. Så strenge samfunnstiltak vil sannsynligvis ikke bli relevant, så lenge det ikke kommer en alvorlig variant, sier Forland.

Kunne vært håndtert med mildere tiltak

12. mars 2020 stengte Norge ned for første gang, og de neste to årene ble stort sett preget av restriksjoner.

25. september 2021 åpnet Norge for første gang, men på grunn av omikron-bølgen stengte landet ned igjen i midten av desember.

12. februar 2022 åpnet Norge igjen, og siden har det vært lite fokus på viruset, munnbind og restriksjoner.

FHI direktør Camilla Stoltenberg sa i forrige uke til ABC Nyheter at noen av tiltakene var for strenge.

Sett i etterkant mener også Guldvog deler av perioden kunne vært håndtert med mildere tiltak.

– Men på det tidspunktet, hvor vi måtte treffe beslutninger, tror jeg det var riktig. Det handler om at vi ikke visste hva slags effekt vaksinene ville ha, sier Guldvog.

– Men det vet dere nå. Hva har dere lært?

– Ting kan endre seg raskt, men også at beskyttelsen vaksinene gir oss er god. Forhåpentligvis god nok til at vi klarer oss godt gjennom sluttfasen av pandemien, sier Guldvog.