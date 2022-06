– Dette er den første Porschen jeg kunne tenke meg å kjøpe.

Ordene kommer fra Jan Erik Broom-Larssen. Vi er tilbake til første sesong av TV-programmet Broom på TV 2. Og Jan Erik er ute og gjør nybiltest av Porsche Panamera.

Med V8-motor på 4,8 liter og 400 hestekrefter var dette mildt sagt heftige saker. Ambisjonen til Porsche var å lage sportsbil og familiebil i ett. Broom-Larssen var ikke i tvil om at de hadde lyktes med det.

Her var det god plass til fire (med to gode, separate sportsseter bak, i stedet for tradisjonelt baksete). Bagasjerommet var heller ikke verst. Hvis definisjonen din på familiebil var Volvo stasjonsvogn kunne det nok bli snaut, men for andre var dette en helt optimal bil.

Panamera breddet modellutvalget til Porsche kraftig, de fikk også mye skryt for designet.

Fra 1.775.000 kroner

0-100 km/t gikk unna på 5,6 sekunder og Porsche rotet seg ikke bort på kjøreegenskapene:

– Den sitter noe så inn i gamperæva godt på veien, fastslår Larssen som tok med seg bilen til fjells, nærmere bestemt til Valdresflya.

Den gangen kostet bilen fra 1.775.000 kroner. Og her er det viktig å merke seg ordet «fra». Porsche hadde for lengst oppdaget at det var ganske enkelt å friste mange kjøpere til å bla opp MYE ekstra for tilleggsutstyr, som de hadde flusst av. Derfor endte mange med å betale adskillig mer, før de rullet ut av bilbutikken første gang.

Slik så det ut før store skjermer og minimalisme tok over, det er maaange knapper på Panamera-dashbordet.

Én ting han ikke likte

Ikke overraskende har det skjedd en del med prisene på de over 12 årene som har gått siden denne testen. Nå er det bra med biler å velge mellom til rundt 400.000 kroner. Kilometerstand og teknisk stand kan variere mye når bilen har blitt såpass «voksen». Derfor er det viktig å sjekke nøye før du slår til.

Tilbake til Broom-Larssen: Det er ikke vanskelig å skjønne at han har en super dag på jobb når han tester denne bilen. Men én ting er han faktisk ikke så imponert over. Få med deg hva det er i videoen øverst i denne artikkelen.

