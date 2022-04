Denne gjengen skal konkurrere om å bli Norges sprekeste pensjonist

Ti deltakere mellom 70 og 80 år er klar for å overbevise det norske folk om at det aldri er for seint å komme i form.

Til sommeren får vi møte en gjeng som kan få enhver treningsglad ungdom til å blekne. I realityserien Norges sprekeste møter vi ti pensjonister mellom 70 og 80 år som skal konkurrere i ulike sportsgrener.

Vinneren kan smykke seg med tittelen: «Norges sprekeste».

Mannen som skal lede det splitter nye reality-konseptet er Erik Solbakken.

For kort tid siden flyttet den spreke gjengen inn på et sted på Filtvet, sørøst på Hurumlandet i Asker. Her skal de bo og konkurrere i ulike sportsgrener og utfordrende oppgaver.

NYTT KONSEPT: Erik Solbakken skal lede Norges sprekeste. Foto: Synne Moen

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, håper at serien kommer til å inspirere oss alle til å holde oss aktive, uavhengig av alder.

– Norges sprekeste er en ny herlig realityserie der deltakerne kanskje er bittelitt eldre enn det du vanligvis ser på TV. Disse aktive eldre deltagere beviser at alder er ikke noen hindring for å holde seg i form, og at konkurranseinstinktet aldri går ut på dato, sier hun i en pressemelding.

En imponerende gjeng

Når TV 2 skal kåre Norges sprekeste pensjonist, kommer programleder Erik Solbakken med en aldri så liten advarsel:

– Disse deltagerne er mye sprekere enn deg og meg. Det kommer vi til å kjenne på kroppen, og vi kommer til å bli utrolig imponert over hvor godt det går an å holde seg i en alder av 70 – helt opp mot 80 år.

Programlederen er spent på å se hvor langt de er villig til å gå for å bli «Norges sprekeste».

– De kommer til å vise at de er utholdende, sterke, spretne og ikke minst at de har utrolig mye livsglede. Dette er en veldig leken gjeng og mange har vunnet både gullmedaljer og andre utmerkelser i sport tidligere. De har et høyt konkurranseinstinkt, så dette blir veldig spennende, sier Solbakken.

Denne gjengen deltar i programmet:

Nils Harald Moe (75), Fitness-utøveren

Foto: Kristoffer Steffensen Lenes

Moe er en pensjonert lektor fra Tromsø som startet med fitness for bare fem år siden, da han fylte 70 år. Tromsøværingen mener det er for dumt at ikke flere eldre holder seg i form.

Hans motivasjon for å bli med i «Norges sprekeste» er å inspirere andre eldre til å begynne å trene.

– Det er viktig å være i noenlunde aktivitet hele livet og særlig når en blir eldre. Det er for mange pensjonister som sitter stille fordi de nå skal «slappe av». Treningen er min medisin for fortsatt å kunne kjøre Harley-Davidson, måke snø, bære ved og holde meg generelt i fysisk god form. Jeg håper jeg kan inspirere andre eldre til å være aktive og trene.

Den spreke 75-åringen har skrevet flere bøker om kosthold og er veldig opptatt av hva han spiser. Som pensjonist bruker han først og fremst tiden på trening, men han fyller og pensjonisttiden ved å kjøre motorsykkel, isbade og lage skulpturer i tre.

Mariann Stenbakk (77), løpedronningen

Foto: Kristoffer Steffensen Lenes

77-åringen fra Moss eller «løpe-dronninga» som hele Moss kaller henne, er en blid og sprek dame med masse energi. Hun har utallige mange medaljer for løpekonkurranser verden over i både gull, sølv og bronse og hun er blitt både norgesmester i løping hele 260 ganger.

Nå vil hun satse på å bli Norges sprekeste pensjonist.

– Det er jo bare en gang man får en sånn sjanse til å delta på et sånt morsomt TV-konsept, så jeg kunne ikke si nei. Jeg er spent, og skal gjøre mitt beste for at jeg ikke ryker ut først.

Mariann er født og oppvokst i Kirkenes, men flyttet til Moss for mange år siden med sin mann. Hun driver mye med trening, ellers går det i friidrett, strikking, lesing, barn og barnebarn.

Morten Kristiansen (71), langrennsløperen

Foto: Kristoffer Steffensen Lenes

Treningsentusiasten fra Oslo går masse på langrenn og samler på medaljer fra ulike skirenn. Han har også spilt en del bowling i sin tid – med gode prestasjoner.

– Jeg er med på «Norges sprekeste» for å vinne. Jeg vil vise at alder ikke er noen hindring for å konkurrere på høyt nivå, så lenge man holder seg i god form. Drømmen er at jeg etter dette skal få tilbud om å være deltager på 71° Nord eller Kompani Lauritzen.

Når han ikke skal på skirenn på lørdager, spiller Kristiansen fotball på løkka med «old-boysa». Han er en pådriver til aktivitet, og inviterer ofte gutta til å se fotballkamp hjemme hos seg når Liverpool spiller.

71-åringen har drevet med idrett hele livet, men har aldri vært så aktiv som han er nå.

Foto: Kristoffer Steffensen Lenes

Inge Hansen (75), håndballkapteinen

Hansen er tidligere landslagsspiller i håndball, og var blant annet kaptein da Norge kom på niende plass under OL 1972 i München. Han var den første norske spilleren som passerte 100 A-landskamper, og han stoppet på 116 kamper.

– Jeg deltar for opplevelsen sin skyld, og jeg gleder meg til konkurransene. Når jeg skjønte at dette var litt likt Mesternes Mester på NRK som jeg liker godt, takket jeg ja. Vi har vel litt andre oppgaver, men det er litt i samme sjangeren så dette blir moro.

Inge har et rikt yrkesliv bak seg som toppleder, blant annet var han konsernsjef i Aker Kværner. Som pensjonist driver 75-åringen med løping og ski – og håndball med mentorvirksomhet. I tillegg driver han med rådgivning til nye unge ledere.

Mahinder Kumar (73), yoga- og meditasjonsentusiasten

Foto: Kristoffer Steffensen Lenes

Kumar bor på Stovner i Oslo med familien men kommer opprinnelig fra India. 73-åringen har jobbet med IT i Det Norsk Veritas hele sin yrkeskarriere.

For å holde seg i form går Kumar ofte på tur, og han leder også gåturer på DNT sine stier for eldre som bor på Stovner. Kumar starter hver dag med å be til gud, for så å ta en yoga- eller meditasjonsøkt. Han er ikke religiøs, men tror på «én gud for alle», og har flere buddha-figurer hjemme. Dette gir han ro i sjelen.

– Borsett fra kortspill, så har ikke jeg ikke drevet noe særlig med konkurranser tidligere. Men jeg ønsker å skal vinne hele konkurransen og bli Norges sprekeste, for å beholde familiens ære.

Kirsti Nordbyhaug Engh (73), studio-treneren

Foto: Kristoffer Steffensen Lenes

73-åringen fra Hvaler er en blid og musikkglad dame som nyter pensjonisttilværelsen sammen med sin mann og hunden Tiko. Hun har vært fitness-trener/jazz fitness, og har drevet flere studioer, blant annet på Kjelsås i 28 år.

– Jeg synes det er artig å få en fysisk utfordring som å være med i Norges sprekeste, selv om jeg er over 70 år. Jeg tenker at det kan være en inspirasjon for andre i min alder, og vise at det morsomme livet ikke trenger å være slutt, selv om man er blitt pensjonist og er godt voksen.

Som pensjonist er Engh fortsatt opptatt av å holde seg i form, men dette gjøres nå hjemme. I tillegg går en Kristi 45 minutter lang tur med hunden hver morgen.

Linda Verde (72), orienteringsløperen

Foto: Kristoffer Steffensen Lenes

Verde fra Drammen er tidligere fylkesrådmann i Buskerud og har drevet med orienteringsløp i mange år. Hun kan også vise til både NM-medaljer og kongepokaler.

– Jeg har alltid drevet med orienteringsløp, men jeg tok virkelig opp treningen igjen da jeg fylte 66 år, akkurat som Wenche Myhre synger: «Når man blir 66 ...»

Det er med skrekkblandet fryd at hun har takket ja til å delta i Norges sprekeste.

– Jeg er veldig ordentlig og saklig på privaten, så det å skulle være litt rampete og bli med på dette, er med litt skrekkblandet fryd. Men det er bedre å tørre å si ja til noe og tøye grensene litt, enn å angre i ettertid. Nå får det bare stå til og jeg skal gjøre mitt beste i konkurransene.

Verde trener mye med orienteringsløp, men driver også med jogging og ski. Hun er politisk og samfunnsengasjert, liker hagearbeid og har både barn og barnebarn som hun bruker tid på.

Bjørg Kittelsen (68), bordtennis-spilleren

Foto: Kristoffer Steffensen Lenes

Kittelsen er en handy dame som ikke er redd for å gi seg ut på nye oppdrag. Det meste av oppussing hjemme har hun blant annet gjort selv – alt fra fliselegging til å lage platting.

68-åringen har arbeidet for NRK bak kamera i nesten 50 år før hun ble pensjonist. Bjørg spiller aktivt bordtennis og har spilt siden hun startet i NRK da hun var 20 år gammel. Hos NRK hadde de en aktiv bedriftsklubb, og i dag spiller hun i Norges eldste bordtennis-klubb, og er aktiv på ski om vinteren og turer i naturen.

– Jeg ble kontaktet i siste liten og ble overtalt til å være med. Jeg skal kose meg her på Filtvet med denne fine gjengen, også lar jeg hodet og kroppen avgjøre hvor langt jeg kommer i Norges sprekeste.

Kittelsen trener både på studio og hjemme i stua der hun har en egen rute: Opp trappa, ned trappa, rundt stue og kjøkken. Motivasjonen hennes for å trene er for å kunne gjøre de tingene hun liker gjøre.

Rolf Smaadal (75), boksekongen

Foto: Kristoffer Steffensen Lenes

75-åringen år fra Krogstad i Ski er tidligere bokser og trener fortsatt boksing hver dag. Han er tilknyttet Ski Kampsportklubb hvor han trener unge og eldre i boksing. En av Rolf sine sønner er proffbokser.

Smaadal ser tøff ut med sine mange tatoveringer, men er veldig snill, rettferdig og hyggelig kar som bruker tiden utenom boksing på familie med 11 barnebarn, venner og det gode liv. Han kjører og fortsatt skolebuss, dog ikke mer enn 70 kilometer i timen, som han sier, og stortrives med det.

– Jeg er i en alder der jeg har lyst å oppleve noe spennende, og ingen alder er en hindring for å konkurrere så lenge formen er bra. Dette gleder jeg meg til. Det blir en morsom opplevelse.

Ingrid Tuko (74), danseinstruktøren

Foto: Kristoffer Steffensen Lenes

Den danseglade dama fra Hamar har jobbet som danseinstrukstør store deler av livet. Nå har hun blant annet dansekurs for eldre sammen med mannen sin. Gjennom dans og instruksjon har ekteparet blitt veldig bereist i inn og utlandet.

Tuko deltok i Norske Talenter på TV 2 med magedans for noen år tilbake. Det har blitt utallig forskjellige danse-sjangere gjennom årene, men i hovedsak går det i gammeldans.

– Jeg ble oppdaget via Facebook hvor noen tok kontakt og ønsket å få meg med som deltaker. Jeg håper vi får en konkurranse som går på dans, hvis ikke blir det dansing når kamera er skrudd av.

Ingrid er glad i å bruke hendene og er svært kreativ. Hun strikker, tover og syr. Ellers har Tuko veldig grønne fingre.

Norges sprekeste har premiere mandag 27. juni kl. 20.00 på TV 2 og TV 2 Play.