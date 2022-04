Hyttetur-deltaker benekter hemmelig pakt om taushet

Kristian Skinderhaug (46) skulle bare på en hyttetur med kompiser, men opplevde at ni uskyldige personer ble satt i gapestokk, mistenkt for å ha inngått en hemmelig pakt om hyttetur-meldingen.

Hytteturen skulle få helt andre følger enn det Skinderhaug kunne ha drømt om da han møtte kompisene på Storlien i Sverige i 2016.

En trakasserende melding ble sendt fra en mobiltelefon til tidligere partileder Liv Signe Navarsete i løpet av turen, uten at han visste om det.

Men han har ikke følt seg trodd på det - tvert imot mistenkeliggjort - på linje med de ni andre som var med på hytteturen.

Hvem som sendte den upassende meldingen stiller flere enn han seg spørsmål om fortsatt, og den siste tiden har blant andre statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) krevd at vedkommende gir seg til kjenne.

– Jeg er selvfølgelig enig med Støre, sier Skinderhaug.

Pakt om hemmelighold

Offentligheten ble først kjent med meldingen to år etter at den ble sendt, da Navarsete i et intervju med Nationen bekreftet at hun hadde fått den.

Saken eksploderte i mediene, og hver eneste av deltagerne på hytteturen ble identifisert, også de som ikke hadde verv i Senterpartiet, som Skinderhaug.

Ryktene svirret om at kompisene hadde inngått en pakt om at det som skjedde på hytta skulle forbli på hytta.

Men dette stemmer ikke med virkeligheten, svarer Skinderhaug kontant.

– Det er ikke inngått noen pakt. Det er ni personer som har snakket hundre prosent sant i denne saken, sier han.

Refser pressen

Presset på den som sendte meldingen er sterkt. Onsdag gikk både Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og justisminister Emilie Enger Mehl ut og sa at det beste hadde vært om avsenderen tok ansvar og meldte seg.

Men Skinderhaug tviler på at det kommer til å skje.

– Jeg er også misfornøyd med at den som gjorde det ikke tar ansvaret og får saken ut at verden. Men jeg vet ikke hvem det er, og har heller ingen mulighet til å finne det ut. Når bare han vet det selv, er jeg usikker på om vi noen gang får svar på dette.

Skinderhaug verken har eller hadde noe verv i Senterpartiet, og refser pressen for å ha pekt på ham som en av deltagerne på hytteturen, og dermed kastet urettmessig mistanke på ham.

– Til tross for at jeg var en privatperson på en privat hyttetur hvor det ble sendt en melding jeg aldri har sett eller har hatt noen befatning med, til en person jeg aldri har pratet med eller hatt noe med å gjøre, har denne saken fått konsekvenser for meg.

Utsatt for heksejakt

Han mener deltagerne ble utsatt for en heksejakt da saken sprakk i 2018, og opplevde dette som svært belastende.

– Ingen som ikke har stått i en sånn voldsom heksejakt over en så lang periode har noen anelse om hva dette er. Å bli identifisert og fordømt i alle riksmedia over mange uker for noe du ikke har noe ansvar for er helt forferdelig. Særlig når man ikke kan forsvare seg, selv om man snakket sant. At slike saker har endt med at folk tar livet sitt forstår jeg. Jeg vil understreke at jeg ikke var på slike tanker, sier Skinderhaug.

Han er overrasket over at pressen ikke ser ut til å ha reflektert over den presseetiske siden da alle deltagerne på hytteturen ble gjort kjent.

– I denne saken velger man å stille ni uskyldige i gapestokk over mange uker, basert på en hypotese om hva som skjedde to år tidligere. Jeg mener at en av pressens hovedoppgaver i et liberalt demokrati må være å beskytte folks rettssikkerhet, ikke være den som utfordrer den, og rettferdiggjør justis- og karaktermord.

Folk tror jeg er en drittsekk

Skinderhaug sier han er ferdig med saken for sin del, men synes det er ille at folk kan sitte igjen med et dårlig inntrykk av ham på feil grunnlag.

– For meg betyr denne saken at veldig mange i Norge tror jeg er en drittsekk, det er den informasjonen som kommer opp når de googler navnet mitt.

Han mener pressen har opptrådt ensidig i dekningen av saken, og gitt et inntrykk av at deltagerne inngikk en pakt om å ikke røpe hvordan meldingen kom til og ble sendt, og sier han har fått ny innsikt i hvordan justismord kan skje.

– Selv om man setter alle journalister i landet til å jobbe med en sak 24/7 i en lengre periode var dere ikke i stand til å produsere en eneste kritisk tanke, sier han og fortsetter.

– Det ble etablert et narrativ, alt dreide seg om å bevise. At faktum kunne være noe annet enn det som var langt til grunn for heksejakta, var det lite tanker rundt.