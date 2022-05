Volvo har stor suksess i Norge med elbilene C40 og XC40. Men dette er bare starten. Volvo er en av bilprodusentene som har størst fokus på overgang til elektriske biler. Og det skal gå fort.

Neste elbil skal vises i år. Det er langt på vei en elektrisk utgave av dagens XC90. En stor SUV, som muligens skal hete Embla.

Men det har også kommet informasjon om flere kommende modeller. På et møte med forhandlere i USA tidligere i år, skal Volvo ha lagt frem en tidslinje for nye biler. Dette var strengt konfidensielt, men med flere hundre deltagere er det kanskje ikke så rart at noe informasjon lekker ut.

Mindre bil på gang

Konkret skal det handle om fem nye eller re-designede elbiler de neste årene. Dessuten to ladbare hybrider som skal leve videre i nye utgaver.

Først ut av elbilene er altså oppfølgeren til XC90. I tillegg skal det være snakk om en SUV/crossover som plasserer seg mellom dagens XC60 og XC90. Om den i så fall også blir en elektrisk utgave av XC60 er litt uklart. Her handler det også om hvordan Volvo vil posisjonere bilene sine internt.

Det ligger også i kortene at det vil komme en modell som er mindre enn dagens XC40/C40 – og som da blir den nye innstegsbilen fra Volvo. Det vil overraske om ikke den blir hel-elektrisk, og kun det.

Volvos første elbil? Nei, slik gikk det ikke

XC40 var første elbil ut fra Volvo. Det er ventet at Volvo har brukt tiden siden denne ble lansert godt.

Fortsetter med sedan

I tillegg sier ryktene fra USA at det kommer en elektrisk sedan. Heller ikke det er noen bombe. Her har Tesla lenge fått eie dette segmentet blant elbilene. Nå kommer BMW, Audi og Mercedes etter, Volvo vil garantert ha sin del av kaken de også. Mest sannsynlig snakker vi her om en velvoksen bil, minst på størrelse med dagens S90.

Så skal det også komme to modeller som betegnes som «activity-vehicles». Bak det litt diffuse begrepet, skjuler det seg sannsynligvis en mellomting mellom stasjonsvogn og crossover.

Her kom elektriske XC40 til Norge første gang

S90 er dagens store sedan fra Volvo, den skal etter hvert få selskap av en helelektrisk bil.

Tenke nytt om stasjonsvogn

Så langt har stasjonsvognene glimret med sitt fravær blant elbilene. Det er også en klar holdning i bilbransjen til at denne biltypen nå oppfattes som litt gammeldags. Samtidig er mye av Volvo-merkevaren bygget opp rundt nettopp stasjonsvogner. Derfor sitter det nok langt inne å gi slipp på dem.

Men ved å tenke nytt og dra stasjonsvognene i crossover-retning, kan Volvo finne en måte å videreføre tradisjonene, i en mer tidsriktig innpakning.

Opplysningene fra forhandlermøtet i USA er altså ikke offisielt bekreftet eller kommentert fra Volvos side. Volvos norske kommunikasjonssjef Erik Trosby sier dette til Broom:

– Vi kan ikke kommentere konkret på spekulasjoner om fremtidige produkter, men Volvo satser for fullt på elbiler og skal lansere flere nye modeller i ulike størrelser de neste årene. Først ut er en stor SUV som skal vises fram i år og som vil bli en perfekt elbil for Norge. Etter det skal vi vise fram en ny elbil som er mindre enn de modellene vi har på markedet i dag. Frem til 2025 kommer det mange modeller som vil passe det norske markedet godt og innen 2030 skal Volvo bli et rent elbilmerke.

Salget skulle falt – men i stedet er det motsatt

Video: Her er brukttesten på en av Volvos storselgere her hjemme