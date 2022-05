Dette bør du gjøre med pengene dine nå

– Jeg kan ikke si at jeg har opplevd noe liknende egentlig.

Det sier kommentator i Dagens Næringsliv Anita Hoemsnes til God morgen Norge og fortsetter:

– Bare sånn generelt kan du si at det har ikke vært høyere prisvekst siden 2008. Og hvis man tar bort den strømstøtten som regjeringen gir, så har det ikke vært høyere prisvekst siden 1990.

Konsumprisindeksen (KPI), altså prisen på varer og tjenester, steg 4,5 prosent i mars sammenlignet med samme måned i fjor.

Prisveksten i kombinasjon med pandemi, krig i Europa, energikrise og klimakrise er ifølge Hoemsnes helt historisk.

– Når jeg leser rapportene fra Norges Bank og SSB, som lager slike prognoser på hvordan renten eller prisene skal utvikle seg, så er det sjelden jeg ser så mye forbehold, og at de understreker hvor mye usikkerhet det er i de prognosene, som det er nå.

Renten skal opp

Styringsrenten ligger foreløpig på 0,75 prosent og neste økning er ventet å komme i juni.

– Det Norges Bank må gjøre nå er å liste seg opp på den renteskalaen, for det er ikke normal rente vi har nå, sier Hoemsnes.

Renteheving brukes som et verktøy for å dempe inflasjon.

– For hvis prisene blir høye, vil du og jeg ha mer i lønn for å betale for de samme varene og tjenestene. Det betyr at bedriftene får mer i kostnader, og da setter de opp prisene på sine produkter igjen. Og så vil vi ha enda høyere lønn for å kompensere for det. Det blir en pris- og lønnsspiral, og det vil man for all del unngå. Men hvis man setter opp renten litt, så demper man den aktiviteten, forklarer Hoemsnes.

– Hvor mye dyrere kan et normalt boliglån da bli for folk med flytende rente?

– I dag har folk en gjennomsnittlig boliglånsrente på to prosent, og innen utgangen av 2024 tror Norges Bank at den kan bli opp mot fire prosent. Det vil bety ganske mye for manges økonomi, altså.

– Er det noe vits i å binde renten nå?

– Du skal ikke tenke lønnsomhet når du skal binde renten, du skal tenke forutsigbarhet for økonomien. Men den beste fastrenteavtalen nå er rundt 3,30 prosent. Så hvis du har en rente på to prosent, er ikke det så veldig fristende.

Dette bør du gjøre med sparepengene

Anita Hoemsnes mener det smarteste man kan gjøre nå er å sette av litt ekstra penger til økte renteutgifter man vet vil komme.

– Jeg vil anbefale å lage et eget fastrentelån. Selvfølgelig har ikke alle muligheten til det, fordi det er mange som har en trang økonomi rett og slett. Men har du muligheten, ville jeg brukt penger på det.

– Bør man sette sparepengene i banken eller i aksjer og fond?

– Heldigvis begynner innskuddsrenten å krype litt oppover, men den beste renten er fortsatt bare på 1,25 prosent. Når det er så ruskete som det er i økonomien nå, så tenker jeg at det er vanskelig å anbefale å investere i aksjer og fond hvis du ikke har en sparehorisont på nærmere ti år. Det tryggeste nå er banken, men det er ikke det som gir best avkastning.

Lønnsoppgjøret

Lønnsrammen i det såkalte frontfagoppgjøret endte i år på 3,7 prosent, og det er det som er grunnlaget for alle andre lønnsoppgjør.

– Hvis det er sånn at alle i gjennomsnitt får 3,7 prosent, så skal du sitte igjen med litt reallønnsvekst, altså litt mer penger i pungen på enden av dette året enn du gjorde ved inngangen av året. Men det er jo ikke sånn at alle får 3,7 prosent. Det handler blant annet om hvor du jobber og hva du fikk med deg fra lønnsoppgjøret i fjor. Men det er et ganske greit lønnsoppgjør, sier Hoemsnes.

– Hva bør man gjøre hvis man får mindre enn 3,7 prosent i årets lønnsoppgjør?

– Det som er positivt nå er at det er et godt arbeidsmarked , så det kan være enklere enn på lenge å bytte jobb. Det er som regel den «enkleste» måten å få høyere lønn på.