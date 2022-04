Tjente millioner på kontroversiell avtale: – Vi må holde det hemmelig

Se Barcelona - Rayo Vallecano på TV 2 Sport Premium og Play søndag fra kl. 20.15!

Barcelonas prestasjoner de siste ukene har vært kritikkverdige i seg selv, men nå er det én spiller som stjeler overskriftene i Spania: Gerard Piqué.

Mandag utga den spanske avisen El Confidencial lydfiler fra 2019 som avslørte 35-åringens involvering i avtalen som sørget for at den spanske supercupen ble flyttet til Saudi-Arabia.

Klippene ble sluppet etter at det spanske fotballforbundet sa at det ble offer for målrettede hackerangrep. E-poster, tekstmeldinger og dokumenter ble stjålet, før det ble gitt til El Confidencial.

– Geri, gratulerer. Klokken er allerede forbi 12, og derfor er avtalen med Saudi-Arabia gjennomført. Takk for alt. Jeg er her, uansett hva du trenger, høres det på et lydklipp av Luis Rubiales, president for det spanske fotballforbundet.

Piqués selskap, Kosmos, mottok fire millioner euro for hver supercup-utgave som skal spilles i Saudi-Arabia. Det er totalt seks utgaver, som betyr at selskapet tjente 24 millioner euro – drøyt 229 millioner norske kroner – på avtalen.

SENTRAL: Gerard Piqué var sentral i forhandlingene om flyttingen av den spanske supercupen. Foto: SUSANA VERA

Kosmos forhandlet avtalen mellom det spanske fotballforbundet og Saudi-Arabia. Piqué har dermed havnet under lupen, med beskyldninger om interessekonflikter.

– Jeg har ingenting å skjule

Fotballforbundet annonserte i 2020 at supercup-formatet var endret, til et topp fire-opplegg. Vinnerne og andreplassene av LaLiga og Copa del Rey møtes nå i semifinaler, før en finale utspilles. Videre la de til at kampene skulle spilles i Saudi-Arabia.

The Times skriver at da avtalen ble annonsert, sa Rubiales opprinnelig at Piqué ikke mottok noe provisjon for arbeidet. Det har nå vist seg å være feil.

Likevel insisterer Barcelona-stopperen på at verken han eller hans selskap har gjort noe ulovlig eller umoralsk.

– Jeg har ingenting å skjule. Alt vi gjorde var lovlig. Vi kan debattere moraliteten av det, men det eneste ulovlige er lekkingen av lydklippene. Jeg ser ingen etiske problemer eller interessekonflikter heller, sa Piqué på sin Twitch-kanal, gjengitt av Reuters.

– Jeg ser det motsatte. Jeg er stolt over den spektakulære jobben vi har gjort med å få den spanske supercupen til Saudi-Arabia, fortsatte han.

Ytterligere lydklipp har siden blitt sluppet av El Confidencial. I avisserien, passende nok kalt «Supercopa Files», kommer det ut at forsvareren ønsket å spille under OL i Tokyo forrige sommer. Dette til tross for at han ga seg på det spanske landslaget etter VM i 2018.

FERDIG: VM 2018 ble det siste mesterskapet Piqué spilte for det spanske landslaget. Foto: Alberto Saiz

AP siterer:

– Du må gjøre dette for meg, Rubi. Du må få det til å skje. Vi må holde det hemmelig og snakke med treneren ... Jeg kan reise til Madrid og så kan vi snakke med ham. Vi må gjøre det på en måte som gjør at det ikke er ute noe sted. Vi tre må holde det veldig hemmelig til slutten, syns du ikke?

– Jo, vi må holde det hemmelig. Hvis treneren vil gjøre det, la oss gjennomføre. Jeg ville blitt begeistret, svarer fotballpresidenten.

Nyhetsbåret skriver videre at Piqué ikke ville ha informasjonen lekket for å hindre andre spillere fra å forespørre det samme, blant annet tidligere stopperkollega Sergio Ramos.

– Det er som dop for ham

Etter at nyheten om Piqués involvering med både Saudi-Arabia og OL kom ut i den spanske pressen, har mye av fokuset naturligvis ligget på ham.

Barcelona-trener Xavi Hernández ble også bedt om å kommentere hendelsen, men understrekte at han ser på sagaen som en positiv utvikling for hans tidligere lagkamerat.

– Han er en ekstrovert, og liker å være på folks lepper. Jeg kjenner ham. Om han ikke var fokusert hadde jeg advart ham, men oppmerksomheten livnærer ham. Det er adrenalin for ham. Det er som dop for ham, i den gode betydningen av ordet. Han er fokusert, sa Xavi om «Supercopa Files», sitert i Goal.

42-åringen ble så spurt om etikken rundt det hele, og om Piqué og Rubiales hadde gjort noe ulovlig. Svaret var noe uklart.

– Det er veldig vanskelig, min mening endrer ingenting. Det er to folk involvert. Jeg kjenner Rubiales godt, han er en edel fyr. Jeg stoler på ærligheten hans. Han må forklare seg selv, og det må Piqué og. Jeg mener de gjorde det beste for fellesskapet. Er det etisk eller ikke? Det finnes meninger av alle typer.

Lovlig eller ikke, er kontroversene uansett det siste Barcelona trenger i sesonginnspurten – ikke minst før kampen mot et Rayo Vallecano som kom seirende ut av forrige duell mot katalanerne i oktober.

Kampen om andreplassen har plutselig begynt å tilspisse seg etter det pinlige hjemmetapet mot Cádiz mandag, til tross for en knepen borteseier mot Real Sociedad torsdag. Alt annet enn seier vil dermed være uakseptabelt for Piqué og co. i kveld.

Oppgjøret kan du se på TV 2 Sport Premium og Play søndag fra kl. 20.15!