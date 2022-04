«Stamkunde» dømt for juks i selvbetjeningskasse

En mann er dømt i Nord-Troms og Senja tingrett for å ha rappet med seg en sekspakning med øl da han handlet på en Coop-butikk i Tromsø.

Mannen i 30-årene ble observert av en butikkansatt og et overvåkningskamera da han var i en selvbetjeningskasse i butikken.

Video fra overvåkningskameraet viser at mannen legger ølen i en sekk før han skanner inn resten av varene sine og betaler 287 kroner. Øl-pakken ble ikke skannet og betalt for.

Det var Nordlys som først omtalte saken.

Skylder på surr

Noen dager senere kom mannen tilbake til butikken og ble konfrontert med det som hadde blitt fanget opp på film.

«Stamkunden» beklaget for hendelsen da han ble konfrontert og tilbudte seg å betale tilbake ifølge dommen.

Selv husket ikke mannen i 30-årene at han hadde tatt med seg en sekspakning med øl uten å betale for den, og han forklarte seg i retten med at det skyldtes surr.

Ifølge dommen har mannen nå erkjent at han tok med seg en øl-pakning uten at den ble skannet, men nekter for at han prøvde å stjele ølene med vilje.

Nordlys skriver at mannen opprinnelig ble ilagt et forelegg, men at han nektet å betale boten.

Bygger på tillit

Når en kunde handler i en selvbetjent kasse må man trykke på en knapp for å bekrefte at alle varene er lagt til før man betaler.

En slik måte å handle på bygger på tillit til kundene og retten velger å se bort fra mannens forklaring om at det hele skyldes surr.

Retten bemerker også at han burde reagert på den totale prisen, etter at han hadde skannet inn de andre varene han tok med i kassen, dersom det var en forglemmelse.

I dommen lyder det:

«Retten er sikker på at siktede tok varen med forsett om å skaffe seg selv en uberettiget vinning.»

«Stamkunden» ble dømt til å betale en bot på 3.600 kroner, og han må i tillegg betale saksomkostninger på 1.500 kroner.