Regjeringen beklager til skeive

Regjeringen beklager at skeive ble kriminalisert og straffeforfulgt av norske myndigheter.

Det skjer i forbindelsen med markeringen av 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge.

– Det er ikke ofte en historisk beklagelse skjer i Norge, men i dag er det grunn til å gjøre det, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Ønsker beklage

119 mennesker ble kriminalisert og straffet for kjærlighetslivet sitt. De måtte gjennom rettsaker, domfellelse og soning. De møtte offentlig skam og fordømmelse, legger Støre til.

– Gjennom lovgivning, men også gjennom et nettverk av sanksjoner, ga vi som nasjon og samfunn klart uttrykk for at vi ikke aksepterte skeiv kjærlighet. Det ønsker regjeringen å beklage, sier Støre videre.

Han mener det faktum at norske myndigheter straffeforfulgte homofile er dypt alvorlig.

– Viktig

– Det samme er skylden og skammen paragraf 213 påførte skeive i Norge, sier Støre.

– Denne unnskyldningen er viktig, ikke bare for å belyse den uretten som er begått, men også for alle de kampene som fortsatt gjenstår. Vårt mål er å bedre skeives levekår og psykiske helse, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Hun legger til at regjeringen vil gjennomgå og styrke tilbudet til personer som er født i feil kropp.

– I tillegg vil vi forby konverteringsterapi, som utvilsomt har store skadevirkninger for dem som utsettes for det, sier Trettebergstuen.

Regjeringen skal innen året er omme, legge fram en ny handlingsplan for lhbtiq-personer.