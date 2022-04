Åpner opp om sønnens død

GOD KVELD NORGE (TV2): Stjerneparet åpner opp om sønnens dødsfall for første gang, og kommer med klar oppfordring til andre.

Tidligere denne måned ble det kjent at stesønnen til skuespiller Helen Mirren og sønnen til filmregissøren Taylor Hackford hadde gått bort, bare 51 år gammel.

I et intervju med People snakker nå stjerneparet ut om dødsfallet til sønnen deres Rio Hackford for første gang.

Stjerneparet i sorg

Ekteparet kunne også fortelle at Hackford døde av den svært aggressive og sjeldne kreftformen «uveal melanoma», som er en føflekkreft i øyet.

– Livet hans viste oss hvordan vi kan leve i raushet og fellesskap. Han delte livets reise med så mange som nå sørger over ham, sier paret til magasinet.

Videre oppfordrer de andre til å teste seg for den samme krefttypen.

– Vi ber alle som leser dette om å få øynene deres testet minst en gang i året, noe som kan redde deres kjære fra denne kreften, sier de.

Hedret skuespilleren med tatovering

Flere har hyllet skuespilleren etter at dødsfallet hans ble kjent, blant dem er frontfiguren i bandet Queens of the Stone Age, Josh Homme. Han tatoverte fornavnet hans på armen.

Også skuespilleren Vince Vaughn, som spilte mot han i flere filmer, uttrykte sorg over dødsfallet og beskrev Hackford som lojal og morsom.

– Rio var den beste noensinne. Virkelig enestående, sa han.

Rio Hackford dukket opp på skjermen for første gang i 1990 i den ikoniske filmen «Pretty Woman». Han har også spilt i TV-serier som «Treme» og «The Mandalorian».