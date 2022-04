Åpner for fjerde dose koronavaksine

Folkehelseinstituttet åpner for å gi personer over 80 år en fjerde dose med vaksine mot koronaviruset.

– Folkehelseinstituttets vurdering er at vi åpner opp for at personer 80 år og eldre som selv ønsker det, kan få tilbud om en ekstra dose, altså fjerde dose, sier Geir Bukholm, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet.

FHI ser ikke grunnlag for å gi en generell anbefaling om en ny oppfriskningsdose (fjerde dose) til alle over 80 år, men mener dette kan vurderes og velges av den enkelte, skriver FHI selv på sine sider.

Ettersom tilbud om vaksine til personer 80 år og eldre ikke er en generell anbefaling, er det ikke behov for at kommunene aktivt kaller inn til vaksinasjon.

Den oppdaterte vurderingen er i tråd med det europeiske smittevernbyrået (ECDC) og det europeiske legemiddelkontorets (EMA) vurderinger.

De finner ikke faglig grunnlag for allmenn anbefaling av en fjerde vaksinedose til alle.