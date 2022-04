Det finnes statusbiler, og det finnes ekstreme statusbiler. Denne bilen, en Mercedes 600 av den klassiske W100-typen, hører til i sistnevnte kategori.

Dette er Ultra-limousinen som ble foretrukket av de rikeste gangsterne, de mest hensynsløse diktatorene, de kongelige, og de mest ekstreme superkjendisene.

Her hjemme er vel bilen mest kjent som Arnardo-Merca. Den folkekjære sirkusdirektøren, fra sirkuset med samme nevn, klinket til å kjøpe seg nettopp en Mercedes 600 i 1972. Noe sier oss at det må ha vært gode tider i sirkus-bransjen den gangen...

Mercedes har lange tradisjoner med staselige biler. Det er denne 600-en, som nå skal selges, et godt eksempel på. Foto: Bilwebactions.se

Skulle klå selveste Rolls-Royce

Bilen var ikonisk nok til å bli produsert helt frem til 1981. Det selv om mange mente designet egentlig ikke var veldig moderne selv da bilen kom i 1963. Men moderne og klassisk er, som kjent, ofte to helt forskjellige ting.

Målet for bilen var i utgangspunktet enkelt. Mercedes-ingeniørene fikk i oppdrag å lage en bil som skulle pushe grensene for hva som var mulig å få til. W100 skulle holde det samme eksklusive nivået som en Rolls-Royce, men samtidig overbevise med innovativ teknikk, klassisk eleganse og høyt sikkerhetsnivå.

Høsten 1963 ble bilen lansert på den internasjonale bilmessen i Frankfurt. Den store Mercedesen skapte ståhei og var en berettiget sensasjon da den kom.

Interiøret byr på mye treverk og blått skinn. Foto: Bilwebactions.se

1970-modell selges

Teknologisk var den langt framme. Plassen var enorm, både foran og bak. Luftfjæringen bød på unik komfort. V8-motoren var på 6,3 liter, ytelsen 250 hestekrefter og dette ga bilen en oppsiktsvekkende høy toppfart. Vi snakker over 200 km/t. I 1963!

Dette er den aller første Mercedesen i historien som fikk en V8-motor med bensininnsprøytning. 0-100 km/t gikk unna på rundt 10 sekunder. Også det var styggfort. Særlig med tanke på at doningen veide fra 2,5 tonn og oppover. Avhengig av utgave.

Som så ofte før: Smakte det – så kostet det. Prisnivået gjorde dette til en bil for de aller, aller rikeste.

Nå skal et svært fint og velholdt eksempler av ultra-limousinen selges på auksjon i Sverige. Det er en 1970-modell som har gått sparsommelige 85.000 kilometer, kjørt av tre eiere.

Fortsatt for de med penger

Bilen ble importert fra USA til Sverige i 1989. Den har siden hatt et opphold hos Wörle-Farhzeugtechnik i Tyskland for grundig gjennomsyn og omlakkering. Den var grå, men er nå lakkert i en kledelig mørk blåfarge. Det er brukt mye penger på denne bilen, som skal være i svært god stand. Både teknisk og kosmetisk. Alle de avansert funksjonene bilen innehar skal også fungere, slik vi tolker annonseteksten.

Oppnår den prisen på 1 – 1,2 millioner? Det gjenstår å se. Faksimile fra: Bilwebactions.se

Se hele annonsen og alle bildene av bilen her:

Interiøret i blått skinn og massevis av herlig treverk er noe patinert, men det gir også bilen en lun og egen sjarm.

Selv om bilene ble produsert over en periode på 18 år, ble det ikke bygget flere enn 2.677 eksemplarer. Det er med andre ord en sjelden fugl vi har med å gjøre her.

Det er svenske Bilweb Auctions som nå selger bilen. Budene har allerede begynt å tikke inn fra ivrige kjøpere. I skrivende stund er høysete bud 800.000 svenske kroner. Mens forventet salgspris ligger på mellom 1 og 1,2 millioner svenske kroner.

Om man går med tanke om å ta den inn til Norge, må man ikke glemme at moms kommer i tillegg. Vi snakker da fort halvannen million og kan vel med det konstatere at Mercedes 600 fortsatt er for de mer bemidlede blant oss.

