Jonas Gahr Støre: – Skal ikke ha det

Statsministeren ønsker ikke å beklage, men sier han mener det er på tide at det blir ryddet opp i politiets maktbruk.

Jonas Gahr Støre (Ap) og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har gjentatte ganger blitt spurt om de ikke vil beklage overfor de som er blitt utsatt for det Riksadvokaten slår fast at har blitt utsatt for maktmisbruk.

I en rapport publisert i februar skriver Riksadvokaten at flere tusen nordmenn sannsynligvis har blitt offer for ulovlig tvangsmiddelbruk.

Statsadvokatembetene har fått i oppdrag å se til at praksisen i politidistriktene endres, og politiet selv har beklaget maktmisbruket.

Opposisjonen på Stortinget har også oppfordret justisminister Mehl, som øverste sjef for politiet, og Støre til å beklage.

Det har de ikke ønsket å gjøre.

– Skal ikke ha maktmisbruk

Onsdag sier statsministeren til TV 2 at han er enig i at praksisen med den tvangsmiddelbruken må endres.

Han ønsker likevel ikke å beklage på vegne av staten.

– Både justisministeren og du har blitt spurt om dette, hvorfor sier dere ikke unnskyld?

– Jeg opplever at politiet har sagt klart ifra at dette er en praksis som må endres. Og det er jeg helt enig i. Riksadvokaten tar dette alvorlig, det er bra. Politidirektoratet gjør det. Vi skal ikke ha maktbruk som ikke er i tråd med det rettsstaten legger opp til. Så det er bra at det gjøres noe med det. Det er på tide, og det er bra, sier Støre.

Ny granskning

Tidligere onsdag ble det kjent at Riksadvokaten igjen vil granske praksisen knyttet til tvangsmiddelbruk.

Forrige undersøkelse omfattet saker som ble den 9. april 2021. Den nye undersøkelsen skal fokusere på praksisen etter dette.

« Også den oppfølgende undersøkelsen skal gjennomføres som et ledd i statsadvokatenes fagledelse av politiet,» skriver Riksadvokaten.

«I 2021 gjennomførte statsadvokatene en undersøkelse av saker som var anmeldt av politiet før 9. april 2021. De regionale statsadvokatembetene leverte en rapport om funnene i sin statsadvokatregion før 1. oktober 2021 og riksadvokaten presenterte de nasjonale funnene og vurderingene i rapport datert 14. februar 2022.»