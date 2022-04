Politiet frigir navn på kvinnen som ble drept i Noresund

Den foreløpige obduksjonsrapporten konkluderer med at hun døde som følge av stikkskader.

Det opplyser Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding.

Kvinnen etterlater seg to mindreårige barn som sov i huset den aktuelle natten. Begge barna er tatt hånd om av familiemedlemmer.

Kvinnens 39 år gamle samboer meldte seg samme natt for politiet og han er nå siktet for drapet og varetektsfengslet i fire uker. Under pågripelsen ble det tatt beslag i en kniv.

Politiinspektør Odd Skei Kostveit sier til TV 2 at de planlegger å gjennomføre nye avhør av den siktede i løpet av noen dager.

– Det er for tidlig for oss å si noe om motivet for drapet, sier Kostveit.

Kvinnens to barn var til stede i huset da drapet skjedde, men Kostveit understreker at det er ingenting som tyder på at de har oppfattet noe av det som skjedde den aktuelle kvelden.

Verken den avdøde kvinnen eller den nå drapssiktede mannen var kjent av politiet fra tidligere.

– Det har ikke vært noen anmeldelser i noen retning, ei heller besøksforbud eller meldinger om bråk, sier Kostveit til TV 2.