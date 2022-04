Bolighus overtent - alle skal ha vært ute

Et bolighus i Risavika, ikke langt unna Stavanger, står i brann onsdag formiddag.

Klokken 12.10 meldte politiet i Sør-Vest om en boligbrann i Tananger.

– Det er melding om masse røyk i fra stedet, skrev politiet.

Noen minutter senere kunne politiet konstatere at huset er overtent.

Vaktleder i Stavanger brannvesen, Tor Magne Auestad, sier til TV 2 at brannvesenet er på stedet og jobber for å få kontroll over flammene.

– Det iverksettes nå tiltak mot at brannen skal spre seg til nabohuset. Det brenner ut av mønet i andre etasje, sier Auestad.

Han betegner brannen som «heftig», og er usikker på om boligen er til å redde.

Politiet i sør-øst skriver på Twitter at de like før 13 fikk opplyst av en av beboerne på adressen at det ikke skal være noen i etasjen som er overtent.

Det er registrert totalt fem personer på adressen.

