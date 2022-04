Absurd reklame vekker avsky: – Dere er motbydelige

I anledning morsdagen, som i Storbritannia feires 27. mars, valgte hamburger-matvognen The Otley Burger Company, som holder til i Leeds i England, å reklamere på en rekke sosiale medier.

Nå har kontrollorganet for reklame i Storbritannia bedt både Twitter, Facebook og Instagram om å fjerne reklamen og å stenge ned burger-matvognens konto som følge av den kontroversielle reklamen.

Twitter bekrefter at en tweet som viste reklamen har blitt slettet.

«Hva er det verste som kan skje?»

Reklamen viser et bilde av den da tre år gamle Madeleine McCann, som forsvant fra en ferieleilighet i 2007 mens foreldrene spiste på en restaurant i nærheten.

«Så gode burgere at du vil gå fra barna dine alene hjemme. Hva er det verste som kan skje?», stod det i teksten, med bilde av Madeleines mor, Kate McCann.

LETER FORTSATT: Kate McCann og Gerry McCann med et bilde av hvordan datteren kan se ut, flere år etter forsvinningen. Foto: John Stillwell

I bakgrunnen var det et bilde av en løpende mann, med et mindre bilde av Madeleine i armene. Ved siden av stod teksten «Gratulerer med morsdagen til alle mødre der ute».

Reklamen har vakt sterke reaksjoner, og flere uttrykker sinne over utspillet i sosiale medier.

– Hvem enn som lagde den reklamen burde få sparken. Og jeg ville ikke spist burgerne deres om det var den eneste maten igjen på jorda, har en kommentert på Facebook-siden deres.

– Dere er motbydelige folk som lager reklame på bekostning av et savnet barn. Dere er virkelig onde, skriver en annen.

– Belastende

FORSVANT: Madeleine McCann var bare tre år gammel da hun forsvant fra en ferieleilighet i Portugal i 2007. Hun har ikke blitt funnet. Foto: Metropolitan Police / AFP

Det britiske kontrollorganet for reklamestandard i Storbritannia, ASA, påpekte at folk flest har kjennskap til saken, og at reklamen derfor vil bli gjenkjent av mange.

– Vi anser det å referere til et savnet barn som belastende, og at det i sammenheng med en annonse som promoterer et burgerfirma var en ikke-rettferdiggjort belastning, uttalte ASA.

Videre kritiserte ASA burgerkjeden for å bagatellisere forsvinningen, og for å ta lett på den alvorlige saken.

De understreker at den vil kunne oppleves særlig støtende for foreldre som har opplevd at et barn blir bortført.

Borte i 15 år

Forsvinningssaken rystet hele verden, og særlig Storbritannia.

Den da nesten fire år gamle britiske jenta Madeleine McCann forsvant fra en ferieleilighet i Praia da Luz i Portugal, 3. mai 2007.

Foreldrene, Kate og Gerry McCann, satt på en restaurant i nærheten, mens Madeleine og hennes yngre tvillingsøsken sov alene i leiligheten.

SMÅSØSKEN: Gerry og Kate har forsøkt å gjøre oppveksten så normal som mulig for Madeleines småsøsken, tvillingene Sean og Amelie. Foto: Melanie Maps / AFP

I 2007 fikk moren status som siktet i saken, og portugisisk politi mente hun enten måtte ha drept datteren med vilje eller ved et uhell, for så å prøve å dekke over det ved å iscenesette en kidnapping. I 2008 frafalt mistanken mot Madeleines foreldre.

Jenta er fremdeles ikke funnet, og etterforskning har heller ikke avdekket hvem som står bak bortføringen. En tysk mann er mistenkt av tysk politi for å stå bak forsvinningen, men han har selv nektet for å ha noe med saken å gjøre.