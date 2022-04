Den kompakte elbilen UX har gitt Lexus-salget i Norge et pent løft det siste året. Men det er nok bare en forsmak på det vi kan vente når Lexus om ikke lenge kommer med elektrisk SUV i familiebilklassen.

RZ 450e heter den og har akkurat hatt verdenspremiere. Dette er den første bilen fra Lexus som er utviklet ene og alene som elbil. Dette er også søstermodellen til Toyota bZ4x. De to deler mye teknikk og teknologi, men samtidig regner vi med at Lexus sørger for å tilføre sin modell ganske mye som skal skille fra den mer folkelige Toyotaen.

I Norge har vi kunnet reservere bilen siden januar, og den vil være tilgjengelig for reservasjon for kunder ellers i Europa fra 20. april. De første kundebilene forventes til Norge i første kvartal 2023.

Spesiell «grill»

Bare for å ta et viktig spørsmål først som sist: Rekkevidde og ladetider er ikke offisielt ennå, men Lexus forventer at RZ får en rekkevidde på mer enn 400 kilometer, etter WLTP-syklusen.

Uten forbrenningsmotor er panseret lavere og luftinntaksåpningene mindre. Spindelgrillen har vært et signaturelement for Lexus-modeller det siste tiåret, men med RZ har spindelformen utviklet seg tredimensjonalt og blir i stedet brukt på kjøretøyets karosseri.

Utseendet fremheves ved å lakkere det som tradisjonelt vil være grillen i bilens karosserifarge, med områdene til hver side i sort. Her er det også kraftfulle hjulbuer foran. Effekten kan forsterkes med en ny tofarget design hvor det kontrastfylte sorte området strekker seg fra taket til panseret.

Norge var først i verden med å åpne for salg

Designet er særpreget, du kan også få den med lakk i to farger.

Aktiv støydemping

RZs plattform er kraftig, med batterienheten integrert i chassiset under kupeen. Dette bidrar også til å senke bilens tyngdepunkt, noe som igjen skal sikre bedre balanse, håndtering og respons.

Selv om den elektriske drivlinjen i seg selv gir mindre støy, blir lyd fra veien og bilens omgivelser mer fremtredende. RZs ingeniører og designere har fulgt en tredelt strategi: Kontrollere støyen, hindre den i å komme inn i kupéen og være spesielt oppmerksom på støy i baksetene.

Ingeniørene brukte også en ny versjon av aktiv lydkontroll, som bruker surroundlyd med støyreduserende frekvenser, via høyttalerne.

Så glad er Daniel i bilen sin

Det digre glasstaket har egen dimmefunksjon, blant annet for å kunne spare strøm. Det gjør det også svært lyst inne i bilen når du ønsker det.

Lavt forbruk

Motoren foran yter 150 kW og den bak 80 kW, altså en total effekt på 230 kW. RZ er den første produksjonsmodellen som har Lexus' nye DIRECT4-system. Dette balanserer trekkraften til alle fire hjul, og fordeler drivkraften automatisk og sømløst mellom dem..

RZs kjøremoduser inkluderer rekkeviddemodus. Denne bygger på energispareytelsen til ECO-programmet ved å justere visse kjøretøyinnstillinger ytterligere: Hastigheten er begrenset, et annet kraftfordelingsprogram startes og klimakontrollsystemet er slått av.

Målet er forbruk under 18 kilowatt per 100 kiloometer. Det gjør RZ til en av de mest effektive elbilene på markedet.

Annerledes ratt

Du kan forresten få bilen med et helt spesielt ratt. One Motion Grip steer-by-wire-systemet er en av de viktigste nye teknologiene i Lexus RZ. Det er ingen mekanisk kobling og ingen rattstamme, i stedet brukes en elektrisk tilkobling for å sende input fra rattet til hjulene. Resultatet er øyeblikkelig respons og mer presis kontroll.

Sjåføren vil også merke mindre bevegelser i rattet når han eller hun kjører på røft underlag, stabil kontroll og korreksjon i sterk sidevind og god retningsstabilitet på ujevne overflater.

Derfor er denne Lexusen et sjeldent syn i Norge

Dette rattet kan du faktisk bestille - her er Lexus svært tidlig ute med en slik løsning.

Dimmefunksjon på taket

Kupéen er utformet som en lyst og åpent rom, forsterket av belysning med et bredt spekter av farger. Lexus har også laget en ny belysningseffekt, In-ei, som gir forskjellige effekter med mønstre av lys og skygge på tvers av dørpanelene.

RZ kan fås med et panoramatak som gir en økt følelse av plass og lys i kupéen. Glasset har et low-e (low-emissive) belegg som reflekterer infrarød stråling og reduserer strålevarme på solfylte dager, samtidig som det bidrar til å holde varmen inne i kupéen når været er kaldt. Taket har også en elektrisk dimmefunksjon, som umiddelbart skifter fra gjennomsiktig til ugjennomsiktig med en enkel berøringskontroll, og kutter ut eventuelt direkte sollys.

Som et resultat er det mindre behov for å bruke klimaanlegget for å opprettholde en behagelig temperatur, og det er ikke behov for solskjerming som kan trekkes tilbake, som igjen sparer vekt.

Varmt teppe rundt beina

Nye strålevarmere er plassert på nivå med knærne foran føreren og passasjeren foran, under rattstammen og det nedre instrumentpanelet. I tillegg til varme i seter og oppvarmet ratt bidrar de til å øke hastigheten på oppvarmingen av kupéen, og skal føles som et varmt teppe rundt beina. Akkurat som med panoramataket, bidrar de til å spare energi og reduserer belastningen på klimaanlegget.

RZ er utstyrt med den helt nye Lexus Link multimedieplattformen, med raskere, mer intuitiv betjening og bedre funksjoner for tilkobling, effektiv reiseplanlegging og informasjon.

Lexus RZ kan bli et vanlig syn på norske veier utover i 2023.

Bli et velkjent syn

Systemet, som debuterte i nye Lexus NX, inkluderer skybasert navigasjon som alltid er aktiv, og drar nytte av oppdatert informasjon om trafikkhendelser, ulykker og veiforhold. Stemmegjenkjenningsfunksjonen forstår og svarer på samtaleforespørsler og er i stand til å oppdage kommandoer selv når det er bakgrunnsstøy.

Det er også en ny «Hei Lexus» ombordassistent, og smarttelefonintegrasjon er aktivert via Apple CarPlay og Android Auto.

Slik det ser ut nå, får vi altså ikke se nye Lexus RZ på norske veier i år. Men når utleveringene starter i 2023, kan den nok fort bli en velkjent syn, i alle fall hvis importøren klarer å få nok biler til å dekke etterspørselen.

Solgte sjelden Lexus – for prisen av et årskort

Video: Ser du likhetene? Slik teaset Lexus sin RZ i starten