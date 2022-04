Nå er det slutt - disse øyeblikkene trekker Johaug frem som de største

TV 2 møter Therese Johaug på Hafjell, og gir henne følgende utfordring - fortell med egne ord om de øyeblikkene som har hatt størst innvirkning på karriéren din.

Hun tenker seg om, og starter på fortellingen om en av de største karriérene i norsk langrennshistorie.

2004: Som 16-åring var det ingen selvfølge at Therese Johaug skulle bli verdens beste langrennsløper. Foto: Østlendingen

Jeg var definitivt ingen barnestjerne. Jeg var langt bak de beste. Flere minutter! Therese Johaug

– Det jeg minnes fra begynnelsen av skikarrieren er lysløyperenn hjemme i Dalsbygda. Det var parstart - og kaldt! Den største opplevelsen var kanskje etter løpet hvor jeg fikk varm saft og vaffel. Og da jeg kom hjem til mamma som hadde lagd kveldsmat med kokt egg og den spiste jeg i stua foran vedovnen.

VILJE: Johaug var ingen barnestjerne, men var villig til å legge ned treningstimene som måtte til for å nå drømmen. Foto: Østlendingen

– Det var Karstein som var mest ivrig på ski av oss barna hjemme. Det var han som var mest ivrig etter å få gå skirenn utenfor bygda. Så da ble det til at jeg også ble med, men jeg ble grundig slått.

Jeg forstod at jo bedre jeg trente jo fortere gikk jeg, og etterhvert så jeg at jeg hadde et talent for langrenn. Therese Johaug

Bli med Johaug inn i fjøset på gården i Dalsbygda:

– Jeg tok store steg og fikk hospitere på juniorlandslagssamling på Savalen. Det var kjempestort. Der var jo blant andre Petter Northug. Også slo jeg de jentene som var der i et testløp. Da tenkte jeg; jøss jeg har slått løperne på juniorlandslaget. Det var SÅ stort for meg. Året etter kom jeg også med på juniorlandslaget.

GJENNOMBRUDDET: Bronsen i VM i Sapporo i 2007. Foto: Erlend Aas/NTB Scanpix

Det store gjennombruddet mitt kom da da jeg fikk bronsemedalje på 30 kilometer i VM i Sapporo i 2007. Det var helt uvirkelig. Therese Johaug

– Jeg husker fra starten av løpet at jeg syntes de gikk så sakte. I mitt hode trodde jeg at det skulle være et helt annet nivå, at de skulle gå fortere. Men skjønte at jeg faktisk kunne matche de beste jentene!

DURACELL-KANINEN: Johaug mener kallenavnet var positivt. Foto: Østlendingen

– Og etter VM i Japan ble duracell-kaninen født! Det var mye krefter i sving, med kjapp takt. Det har vel også kjennetegnet meg som utøver.

For meg var det kallenavnet positivt. Ei jente full av energi som hadde en energisk måte å gå på. Therese Johaug

– Det var vel to forskjellige langrennsløpere - meg i 2007 og i år. I all fall rent teknisk, men viljestyrken og den målbevisste jenta er den samme. Ivrig etter å bli bedre. Teknisk har jeg på disse årene jobbet for å få en mer arbeidsøkonomisk måte å gå på, mer kraft i hvert skyv og fått mer muskler. Jeg var jo veldig god til å begynne med i motbakker, ikke så god i flatt terreng og utfor. Og jeg har jo i løpet av disse årene klart å få mine svake sider til å bli min styrke for det er jo der jeg nå klarer å gå fra konkurrentene.

DEN STØRSTE OPPLEVELSEN: Therese Johaug etter VM-gullet på tremila i Holmenkollen i 2011 Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix.

Det største øyeblikket må være da tok VM-gull på tremila i Kollen i 2011, og fikk flagget på oppløpssiden En jentedrøm! Therese Johaug

– Jeg som med stjerner i øynene hadde sett mine forbilder gjøre dette. Det var min første virkelig seier som senior, så det var veldig veldig spesielt. Og ingenting kan vel måle seg med VM-seier på hjemmebane. Folkefesten, været, jeg har aldri opplevd noe slikt. Det er noe unikt med løypene og historien til Holmenkollen. Jeg husker luken jeg fikk i Styggdalen. Jeg trodde ikke det gikk an at jeg skulle gå fra Marit Bjørgen. Men hun slapp! Hva skjer liksom? Jeg skjønte det virkelig ikke. Jeg var i teten, alene. Helt uvirkelig!

KNUST: Therese Johaug på pressekonferansen etter at det ble kjent at hun er tatt for brudd på dopingreglene i 2016. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix.

Den største nedturen var selvfølgelig utestengelsen etter dopingdommen. Jeg hadde mest lyst til å kutte ut alt med langrenn. Therese Johaug

– Det verste var at jeg mistet treningsgleden. I flere uker hadde jeg ikke på meg treningsklær. I en lang periode sov jeg lite. Jeg stort sett bare gråt, gråt og gråt og gråt. Jeg var bare energiløs, sur og sint. Jeg var ikke meg selv. Jeg må takke Nils Jakob og Karstein som fikk meg med ut på trening.

REVANSJE I 2019: Ingvild Flugstad Østberg med sølvmedaljen, Therese Johaug med gullmedaljen og Natalia Neprjajeva med bronsjemedaljen etter åpningsdistansen i ski-VM i Seefeld. NTB Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix.

Min største prestasjon er nok seieren på åpningsdistansen i VM i Seefeld 2019 etter dopingdommen. Jeg la et voldsomt press på meg selv. Therese Johaug

– Året før VM i Seefeld var jeg i Seefeld to ganger og hadde testløp. Jeg hadde faktisk fem testløp. Jeg visste nøyaktig hvordan jeg skulle løse de ulike partiene av løypa. Det VM-gullet i Seefeld var mitt, og det skulle jeg ha. Jeg skulle bevise overfor meg selv og alle andre at jeg ikke hadde forsøkt å jukse. Ingenting skulle knekke meg.

GRAND FINALE: Therese Johaug med tre gull OL i Beijing 2022. Foto: Fredrik Varfjell/NTB Scanpix.

– Med alle andre meritter så hadde det vært gærnt å gi seg uten individuelt OL-gull. Og slik situasjonen var med smitte i troppen i Seiser Alm før OL i Bejing så kunne det jo fort endt med at jeg ikke hadde kommet til OL. Kunne jeg da satset mot OL i Cortina om fire år? Ja, for jeg lengtet jo etter dette OL-gullet, men heldigvis slapp jeg å tenke i de baner.

Jeg håper folk vil huske meg som den som aldri ga opp, hun som hadde «guts», viljestyrke og gikk gjennom en storm. Therese Johaug

– Jeg tror mange ikke aner hvor mye trening og hardt arbeid jeg har lagt ned. Du blir ikke verdensmester av å gjøre ting halvveis. Og jobben må gjøres hver dag!