Vedum følger Støre – legger press på avsender av hytte-SMS

Ingen har påtatt seg ansvaret for å ha skrevet og sendt den famøse «sexmeldingen» til Navarsete under hytteturen.

Dette var ikke en tur i regi av partiet, men flere sentrale Sp-politikere var blant de i kompisgjengen på hytta på Storlien i Sverige.

Blant dem var Bjørn Arild Gram (Sp), som bekreftet at tekstmeldingen var tema da han ble intervjuet av Statsministerens kontor før han ble forsvarsminister, og før han ble kommunal- og distriktsminister.

– Jeg sendte ikke den meldingen og vet heller ikke hvem som sendte den. Jeg synes det er veldig uheldig og beklagelig at noen var så dum og uklok at de sendte en sånn melding, sa Gram på pressekonferansen etter utnevnelsen.

Den ene oppfordringen etter den andre

Deretter gikk Navarsete ut og ba vedkommende om å stå fram, og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fulgte på og støttet henne.

– Det synes jeg er helt rimelig. Senterpartiet har, så vidt jeg vet, forsøkt å få til at en av de skal stå fram, men det har ikke skjedd, sa Støre til NRK.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum støtter Støre, og legger nå ytterligere press på å få saken oppklart.

– Det beste hadde vært om vedkommende hadde stått frem, sier Vedum til TV 2.

Sps nestleder og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe deltok som en av to i den nåværende regjeringen på hytteturen. Han har foreløpig ikke svart på spørsmål fra TV 2.

Uakseptabel

I meldingen som ble sendt fra mobilen til tidligere politisk rådgiver for Borten Moe, Morten Søberg, stod det «Vi har lyst på fitta di».

– Dette er en melding som aldri skulle vært sendt, som Liv Signe aldri skulle fått. Det er en helt uakseptabel melding. Både jeg og partiet tok saken på alvor, og saken ble grundig behandlet, sier Vedum.

Søberg har ikke svart på henvendelser om saken.

Navarsete uttrykte i påsken at den manglende oppklaringen går ut over tilliten til politikere:

– Å være åpne og ærlige om sannheten er helt avgjørende for tilliten til politikere. Derfor må den som sendte hyttetur-meldingen, ta ansvar og stå fram. Så lenge ingen tar ansvar, svekkes tilliten til alle, sa hun.

Vedum unngår å svare på om meldingen fra 2016 den dag i dag bidrar til å svekke tilliten til Senterpartiet.

Støre avviser imidlertid at det svekker regjeringen at ingen har stått fram.

Vedum vil se på reglene for varsling

Det er uro i Senterpartiet også om varsling etter at tidligere forsvarsminister Odd Roger Enoksen måtte gå av som følge av avsløringer i VG om et tidligere forhold til en svært ung kvinne da han var olje- og energiminister.

Uka før gikk Enoksens tidligere partikollega Hilde Lengali ut i TV 2 med et varsel mot Enoksen da han var partileder.

De interne varslingsrutinene skal behandles i Senterpartiets kommende sentralstyremøte tirsdag, og Vedum åpner nå for å styrke ordningen.

– Arbeidet med regelverk og holdninger er noe en må jobbe med kontinuerlig, ikke bare en sjelden gang. Det er helt naturlig å se om vi kan gjøre forbedringer i regelverk og rutiner også, sier Vedum til TV 2.

Mehl har tro på opprydning

Justisminister Emilie Enger Mehl sier hun er veldig glad for at Sp tar alle varslersaken på alvor.

– Det er ille når kvinner, menn, eller alle opplever overtramp mot seg selv. Og så er jeg glad for at jeg er en del av et parti som mener at det er viktig at disse sakene følges opp på en god måte. Selv har jeg bare gode opplevelser av å være med i Senterpartiet, sier Mehl til TV 2.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl Foto: Terje Pedersen / NTB

– Klarer Sp å rydde opp i dette nå?

– Jeg har tillit til at de som håndterer dette i Sp gjør det på en god måte

Også hun mener at den som har sendt meldingen til Navarsete må melde seg.

– Ja, det mener jeg absolutt. Det er synd at ikke personen har stått fram, men dette er en sak som ligger tilbake i tid, så det må vi bare forholde oss til, sier Mehl.

Kvinnekrav

Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim og Senterkvinnene har tidligere krevd en gjennomgang av rutinene.

I dag er det kun èn person som behandler varsler i partiet, generalsekretær Knut M. Olsen.

Senterkvinnene har til orde for at en kvinne må være med i behandlingen av alle varslingssakene i partiet.

– Senterkvinnenes innspill vil bli behandlet på ordinær måte i de organer som vedtar etiske retningslinjer. Ut over dette har jeg ingen kommentarer angående varslingssaker. Som dere veit, skal varslingssaker behandles strengt konfidensielt av oss, sier Olsen til TV 2.