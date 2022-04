Fotballanalytiker: Disse spillertypene trenger Manchester United for å heve seg

Midlertidig Manchester United-manager Ralf Rangnick tror at det ikke er nok å hente tre-fire nye spillere foran neste sesong. Fotballanalytiker Øyvind Eide mener klubben nå må finne spillertyper som passer inn i systemet.

Etter 0-4-tapet mot Liverpool innrømmet Ralf Rangnick at det trengs en stor opprydning i Manchester United-stallen.

Se hvordan Liverpool smadret Manchester United øverst!

Tyskeren uttalte at Manchester United kan trenge opptil ti nye spillere neste sesong. Videre sa vikarmanageren at han har anbefalt «et par» spillere for klubbens styre. Rangnick blir trolig erstattet som manager av nederlenderen Erik ten Hag, men han har kontrakt videre som rådgiver og ønsker å hjelpe klubben til å rekruttere de rette spillerne.

– Om du ser på hvor mye som kreves av ombygging av laget, så er det ikke nok å hente inn tre eller fire nye spillere. Det må være flere, med tanke på hvor mange spillere som forsvinner med utgående kontrakter, fortalte Rangnick til Sky Sports.

– Risikosport

Fotballanalytiker Øyvind Eide, som har mastergrad fra Norges idrettshøgskole der hans hovedoppgave hadde tittelen «Spillerutvikling i fotball», synes det er vanskelig å plukke ut helt konkrete navn som kan bidra til å heve Manchester United-laget neste sesong.

FOTBALLANALYTIKER: Øyvind Skaug Eide. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Men den tidligere Stabæk-treneren er klar på at spillerne som hentes inn til sommeren må passe inn i systemet den nye Manchester United-manageren ønsker å spille.

– Da må vi først ta utgangspunkt i hvem som skal trene laget. Det er risikosport å signere spillere uten en trener på plass. Så om vi tar utgangspunkt i at Ten Hag blir mannen, så vil han spille med 433 eller 4231. Da vil rollene være avklart, sier Eide til TV 2.

Han mener Manchester United trenger å styrke laget i alle posisjoner.

– Når rollene er satt, så er det særlig fem posisjoner som må ha friskt blod. Det Ten Hag vil trenge i sin spillestil vil definitivt være en Declan Rice på midten. I tillegg til midtstoppere som kan utfordre fremover i banen med ball, og være sjef i forsvar, oppsummerer han.

– I Ajax har han lent seg mye på Daley Blind fra venstre back som har stått for mye av oppspillene. Hvem skal det være hos United? De har ikke den type spiller nå, så en offensiv god midtstopper må inn. En høyreback som er god begge veier vil være sentralt også, konstaterer Eide videre.

– En krevende øvelse

Det er imidlertid ikke bare defensivt den nye manageren som kommer inn portene på Old Trafford må styrke laget. Han må ta grep både på midtbanen og i angrepet.

– Og i tillegg til en spiss som kan score 20 mål, så trenger de å erstatte Pogba også. Van De Beek kan få en ny vår, men en kreativ midtbanespiller som kan avlaste Fernandes er viktig, understreker han.

Blant spillerne som har kontrakt bare til sommeren er Paul Pogba, Jesse Lingard, Edinson Cavani og Juan Mata. Midtbaneveteranen Nemanja Matic har allerede gjort det klart at han forlater klubben.

Derfor tror Øyvind Eide at det kommer til å bli hektisk aktivitet på overgangsvinduet til sommeren. Men han mener klubbledelsen og den nye manageren må ta en del tøffe valg.

– Det er en del som går ut av kontrakt nå, og det er ikke gratis å erstatte en Mata eller Matic heller. Selv om de har spilt lite så må United ha spillere som kan hoppe inn når det trenges, og de må ha spillere til å gjennomføre treninger. Pengene til disse spillerne vil tastes fra samme pengesekk som den som skal brukes til å hente stjernespillere. Så dette er en krevende øvelse jeg ikke misunner de

– Hvor mye midler tror du Glazer-familien er villige til å sette av på nye spillere til sommeren?

– Vanskelig å si. Hva er det egentlig de vil med klubben? Om Ten Hag kommer så vil jeg jo tro han kun kommer om det er satt av nok midler til å løfte laget, svarer han.

Mangler tydelighet

Manchester United har de siste årene ikke vært i nærheten av å treffe like godt på overgangsmarkedet som toppklubbene Liverpool, Manchester City og Chelsea.

En av hovedårsakene til det mener Eide er at klubben har savnet en tydelig spillestil.

– Dette er sammensatt. Men særlig en viktig faktor er tydelighet i spillestil. Når stilen er tydelig, med konkrete krav til hver rolle, så er det enklere å finne spillertyper, sier han, og fortsetter:

– Det ser vi på de nevnte lagene, at de henter spillere som passer perfekt inn i laget. Men hva er filosofien til United? Det er ikke plass for impulskjøp i toppfotballen. Det må ligge en tydelig spillestil i bånn, slik som vi ser hos Liverpool og Manchester City, slår fotballanalytikeren fast.

Dette kan bli avgjørende

Dersom Manchester United til slutt klarer å kapre den ettertraktede fjerdeplassen som gir Champions League-spill neste sesong, kan det bli enklere for klubben å sikre seg spillerne de virkelig ønsker.

– Det vil være av avgjørende betydning om United kommer til Champions League. Mange spillere vil ikke bruke ett år av sin relativ korte karriere til å ikke spille Champions League, poengterer Eide.

Fotballanalytikeren er imidlertid høyst usikker på om det faktisk kommer hele ti nye signeringer inn dørene på «Drømmenes Teater» når sommerens overgangvindu åpner i juli.

– Ti spillere vet jeg ikke om de trenger. Men de må nok ha minst fem som går rett inn i første elleveren for å kunne nærme seg de to store, sier han.