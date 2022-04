Minestronesuppe med pesto og focaccia

Begynn med å sette deigen til focaccia, se egen oppskrift nederst i artikkelen.

Minestronesuppe - dette trenger du:

1 løk

Ca. 4 ss olivenolje

2 skiver bacon (sløyfes for kjøttfri)

2 fedd hvitløk

4 ss tomatpuré

Ca. 100 g byggryn, ris (langkokt ris) eller pasta i små biter

1 boks hermetiske knuste tomater

Ca. 8 dl kjøttkraft/grønnsakkraft/buljong

½ squash

1-2 gulrøtter

2 stilker selleri

2-3 grove pølser med god smak (kan sløyfes for kjøttfri)

Ca. 2 ts Provence krydderblanding

Salt, grovmalt pepper, litt sukker

Finhakket persille

Nyrevet parmesan for de som liker det

Slik gjør du:

Finhakk løk og surr i olje til løken er blank. Tilsett finhakket hvitløk og tomatpuré og stek i 2-3 minutter. Tilsett hermetiske tomater og kraft/buljong. Kok opp og la trekke/småkoke ca. 10 minutter før fullkorns ris eller byggryn tilsettes. (NB byggryn skylles i kaldt vann før de tilsettes i suppen). Ønsker du å bruke små pasta/makaroni i stedet for ris eller byggryn tilsettes pasta i suppen de siste 10-15 minuttene. Kok opp og la trekke mens grønnsakene renses og kuttes opp.

Rens og skjær grønnsakene i tynne strimler eller små biter. Tilsett i gryten sammen med krydder og kok til ris, byggryn eller pasta er møre, 20-30 minutter. Smak til med salt, pepper og eventuelt ørlite sukker.

Server suppen med et godt dryss nyrevet parmesan eller annen finrevet smakfull hvit ost.

Pesto - dette trenger du:

2 ss ristede pinjekjerner

Blader av 1 potte basilikum

1-2 fedd hvitløk

1 ½ -2 dl olivenolje

Ca. 50 g revet parmesan eller annen fast smakfull finrevet hvit ost

Slik gjør du:

Rist/stek pinjekjerner i en stekepanne til de er gylne uten å bli brune. Legg basilikumbladene, pinjekjerner og hvitløk i en hurtigmikser og kjør til en grov blanding. Spe med olje i en tynn stråle. Tilsett revet ost helt til slutt. Smak til med salt.

Tips: Pesto kan oppbevares i kjøleskapet i et tett glass 3-4 dager. Du kan få kjøpt pesto på glass i butikken. Men den beste lager du selv.

Focaccia - dette trenger du:

Liten langpanne ca. 25x20 cm.

1 pk (50 g) gjær

4 dl lunkent vann

7 dl hvetemel

1 ts salt

1-2 ss honning

1 dl god olivenolje

Flaksalt, eventuelt rosmarin

Slik gjør du:

Løs gjæren opp i lunkent vann. Tilsett mel, salt, honning og 2 ss olivenolje. Elt godt. Deigen skal være litt klissete. Tilsett 1-2 ss olivenolje helt mot slutten slik at den smører seg rundt deigen. Dekk bollen med plastfilm og sett til heving ca. 30 minutter, til dobbel størrelse. Fordel deigen over i en bakepapirkledd langpanne. Klapp deigen til den dekker formen. Dekk til og la etterheve ca. 45 minutter. Stikk små hull i deigen med fingrene og fordel over litt olivenolje og dryss over litt flaksalt. Stek på nederste rille i varm stekeovn 225 grader i ca. 30 minutter. Dryss over rosmarin når det gjenstår 6-7 minutter av steketiden. Avkjøl på rist.