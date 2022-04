Til tross for at den har levd en ganske anonym tilværelse, nesten like anonym som bilen selv, har den elektriske crossoveren Kia e-Niro solgt godt her hjemme.

Hadde importøren klart å skaffe flere biler – ja, så hadde den solgt enda bedre. Her har det nemlig til tider vært lange ventelister. Kombinasjonen gunstig pris og lang rekkevidde er blant det som har trukket mange kjøpere.

Nå kommer den i helt ny, og langt mindre anonym utgave. Nytt navn har den fått også. Niro EV heter den nå.

Den nye modellen har fått langt mer moderne og frekkere design, sammen med mange andre oppgraderinger.

Nye Kia Niro byr på et mer moderne og frekkere design.

Større

Drivlinjen er som før. Bilen har fremdeles forhjulstrekk og effekten er på 150 kilowatt/ 204 hestekrefter. 0-100 km/t skal gjøres unna på 7,8 sekunder. Også det omtrent som før.

Heller ikke denne gangen blir Niro tilgjengelig med firehjulsdrift. Det tror vi en del av de norske kundene savne.

Nye Niro EV har vokst i forhold til utgående modell. Nå er målene 4,42 meters lengde, den er 1,82 meter bred og 1,57 meter høy. Akselavstanden er 2,72 meter.

Niro har fått "frunk", eller bagasjerom under panseret til ladekabler og annet småtteri. Dessuten har bagasjerommet blitt større og rommer nå 475 liter. Det er en familiebil verdig. Nye Niro EV kan også trekke tilhenger på 750 kilo.

Også innvendig har bilen blitt helt ny og moderne. Det aller meste av assistent- og sikkerhetssystemer er på plass. Interiør og dashbord kjenner vi igjen fra en annen Kia-suksess. Nemlig EV6.

Dette er interiøret i nye Niro. Vi kjenner igjen mye fra EV6, som slett ikke er noen dårlig målestokk.

Dette blir prisene

Som hos sistnevnte støtter nå også Niro EV Vehicle to load (V2L), som kort sagt betyr at du kan hente strøm fra ladeporten fra alt til støvsuger, kaffemaskin og det meste annet som bruker strøm. Niro kan levere inntil 3 kilowatt.

Batteriet om bord er på 64,8 kWt, det gir bilen en rekkevidde på inntil 460 kilometer.

Det har med andre ord skjedd ganske mye med den nye Niro EV. Likevel er prisene tilnærmet like. Rimeligste utgave koster nå 379.900 kroner. Det er bare et par tusen mer enn forgjengeren.

Dette er prisene på nye Kia Niro EV.

Kommer i år

– Vi har startet forhåndssalget og har gledet oss til dette Vi har opplevd stor interesse rundt nye Niro EV, sier Christian Lagaard, som kommunikasjonssjef hos den norske importøren.

– Om alt går etter planen skal vi levere de første kundebilene i siste kvartal i år, avslutter Lagaard.

