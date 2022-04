Skal granske politiets bruk av tvangsmidler igjen

I februar konkluderte riksadvokaten med at politiet sannsynligvis har utsatt flere tusen nordmenn årlig for ulovlige tvangsmidler.

Konklusjonen kom på bakgrunn av en rapport der riksadvokatembetet fulgte politiets praksis over åtte uker i fjor. Der ble det avdekket at politiet i for stor utstrekking bruker ransakelser når de mistenker narkotikalovbrudd.

Etter dette sendte Riksadvokaten ut et brev til politietatene der de presiserte grensene for politiets anledning til å benytte tvangsmidler.

Nå skal praksisen gjennomgås på nytt, skriver Riksadvokaten i en pressemelding. Den nye undersøkelsen skal fokusere på praksisen etter det presiserende brevet, som ble sendt ut 9. april i fjor.

« Også den oppfølgende undersøkelsen skal gjennomføres som et ledd i statsadvokatenes fagledelse av politiet,» skriver Riksadvokaten.

«I 2021 gjennomførte statsadvokatene en undersøkelse av saker som var behandlet av politiet før 9. april 2021. De regionale statsadvokatembetene leverte en rapport om funnene i sin statsadvokatregion før 1. oktober 2021 og riksadvokaten presenterte de nasjonale funnene og vurderingene i rapport datert 14. februar 2022.»

Det er statsadvokatembetene som har ansvaret for gjennomgangen.

Den første rapporten fra Riksadvokaten kom det frem at praksisen for tvangsmiddelbruk er svært ulik i de forskjellige politidistriktene, men at politiet sannsynligvis har utsatt flere tusen nordmenn for maktovergrep.

Politidirektoratet har beklaget overfor de som er utsatt for den ulovlige tvangsmiddelbruken.

Totalt ble 925 saker undersøkt i løpet av en periode på totalt åtte uker.

Der ble det avdekket blant annet følgende:

En av fire mobilransakinger var gjennomført uten gyldig hjemmel. Dette gjelder 14 av 61 saker hvor mobil ble ransaket.

I en av fem tilfeller hvor politiet selv har besluttet ransaking, mener statsadvokatene at de burde ha kontaktet jourhavende politijurist for å for å få en ransakelsesbeslutning fra påtalemyndigheten.

Politiet tok uhjemlede urinprøver i mer enn én av ti saker. Det ble gjort kroppsundersøkelse i 163 saker, og i 121 av disse – 74,2 prosent – ble undersøkelsen gjort alene for å påvise eller bekrefte ruspåvirkning. Dette ble gjort etter beslutning fra jourhavende jurist, i strid med direktivet av 9. april. I 110 av de 121 tilfellene var det snakk om urinprøver.

Riksadvokaten signaliserte den gang at de forventet betydelige forbedringer fra politiet.