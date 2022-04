Forsvant sporløst etter fest: – Mysteriet blir bare større

Like før jul 2020 forsvant Abdullahi Mohamud i Hammerfest, uten å legge igjen et eneste spor. Søsteren hans har avbrutt sine universitetsstudier for å finne ut hva som skjedde med han.

Politiet står helt på bar bakke i etterforskningen av den unge mannen.

– Vi holder alle hypoteser åpne, sier etterforskningsleder Bjørn Tore Svendsen. Han har jobbet med saken siden familien kom til politiet 6. januar 2021.

Mysteriet om Abdullahi ble vist i Åsted Norge mandag 18. april.

Bildet er tatt få måneder før Abdullahis forsvinning. Familien feirer eid i Hammerfest, f.v. far, søster Ruewyda, bror, Abdullahi og mor. Foto: Privat

– Vi skjønte raskt at de hadde grunn til å være bekymret, forteller Svendsen.

På tidspunktet politiet ble varslet hadde Abdullahi vært borte i tre uker. Det er ikke uvanlig at Abdullahi er utilgjengelig og fraværende i perioder. Tre uker var likevel litt i lengste laget. Foreldrene begynte å frykte det verste.

Etterforskningsleder Bjørn Tore Svendsen har arbeidet med forsvinningssaken siden januar i fjor. Fortsatt er det helt åpent hva som har skjedd. Foto: Joakim Thorsen

Fra Somalia til Hammerfest

Abdullahi kom til Norge sammen foreldrene og sju søsken i 2011. De bosatte seg i Hammerfest. Kontrastene mellom Somalia og byen i nord var enorme.

Gjennom hele oppveksten var det krig i gatene, og mellom fortauslekingen måtte barna stadig løpe for å gjemme seg for skyting.

Da de ankom Hammerfest var det snø, kulde og store folketomme områder. Dette var noe de aldri hadde opplevd før.

Ruewyda Mohamud er den eldste i søskenflokken på åtte. Abdullahi er nummer to. Det er kun disse to som har flyttet ut fra barndomshjemmet.

Ruewyda flyttet til Stavanger for å ta en bachelor innen teknologi. Da hun hadde ett år igjen, forsvant broren.

Abdullahis søster Ruewyda Mohamud vil gjøre alt hun kan for å finne broren. Foto: Joakim Thoresen

– Noen dager klarte jeg ikke å spise. Jeg klarte ikke tenke på noe annet enn at jeg ikke var der da broren min trengte det, forteller søsteren.

Hun har flyttet tilbake til Hammerfest for å finne svar.

– Hammerfest er et lite sted. Noen må vite noe. Han kan ikke bare forsvinne i løse luften.

Siste sikre observasjon

Det samme sliter politiet med å forstå. Den siste hundre prosent sikre observasjonen av Abdullahi er fra Sparebank 1 i Hammerfest sentrum, 18. desember klokken 14.04. Da tar han ut et mindre pengebeløp.

Etter kontantuttaket tar Abdullahi taxi sammen med en kompis ut til Rypefjord. Det er et tettsted som ligger cirka tre kilometer unna Hammerfest. Senere på kvelden drar de på fest i noen kommunale boliger i Rypefjord.

Abdullahi tar ut penger i banken 18. desember 2020. Foto: Sparebank 1 Hammerfest

Festdeltagerne er avhørt av politiet, og de kan bekrefte at Abdullahi var til stede. Han overnattet senere hos kompisen sin. Denne kompisen har forklart for politiet at Abdullahi var borte da han våknet dagen etterpå.

Viktig vitneobservasjon

Politiet har i tillegg fått en annen viktig vitneforklaring. En bekjent av Abdullahi mener bestemt å ha sett han gående i retning Hammerfest lørdag morgen.

Vitnet beskriver å ha sett ham gå langs en bratt skråning som kalles Storsvingen. Videre beskriver vitnet at Abdullahi hadde de samme klærne som overvåkningsbildene fra SpareBank 1 viser.

Han var tynnkledd med tanke på at dette var midt på vinteren.

Innsatsleder Anders Bjørke-Olssen har ledet søkene etter Abdullahi. Foto: Joakim Thoresen

Ettersom observasjonen ble beskrevet en god stund etter hendelsen faktisk skjedde, er det knyttet en del usikkerhet til tidspunktet. Det finnes ingenting som bekrefter nøyaktig tidspunkt på når observasjonen ble gjort.

Politiet ser på observasjonen med største alvor, og satte raskt i gang et omfattende søk i et relativt stort område.

Innsatsleder Anders Bjørke-Olssen forteller at han fikk i oppdrag å søke etter antatt omkommet person. Frivillige fra Røde Kors, klatrere, en redningshund og en dronepilot var med å bidra. Men ingenting ble funnet. Ikke engang et klesplagg eller noe annet som kan knyttes til 21-åringen.

– Det blir reist flere spørsmål, og mysteriet blir bare større, sier Bjørke-Olssen.

Ingenting tydet på planlagt reise

Frem til Abdullahi forsvant, leide han et rom i et hybelhus i Kabelvegen. Det er det Thomas Klemmetsen som eier. Han kan fortelle at Abdullahi ringte han i slutten av november for å si opp leiligheten. Det tok ikke lang tid før han ringte opp på nytt og angret på oppsigelsen.

Slik så det ut på rommet til Abdullahi da politiet låste seg inn første gang etter forsvinningen. Foto: Politiet

Søsteren forteller at Abdullahi ønsket å finne seg en ny leilighet, eller flytte til Alta. Han hadde likevel skjønt i siste liten at det lureste var å bli boende i det samme hybelhuset en stund til.

På rommet var ingenting pakket ned for å reise. Foto: Politiet

Klemmetsen var den første som sjekket rommet til Abdullahi etter forsvinningen.

– Jeg var veldig nervøs for hva jeg skulle møte, forteller han. Det som møtte han var et rom det ikke så ut som noen hadde tenkt å forlate. Eiendeler lå litt overalt, og ingenting var pakket ned.

Huseieren kjente i utgangspunktet lite til Abdullahi. Han har ved et par anledninger låst han inn i leiligheten fordi han hadde mistet nøklene sine.

Heller ingen av de andre beboerne kjente Abdullahi godt. Han lagde lite mat på felleskjøkkenet og holdt seg mye for seg selv. Politiet sier seg enig i at det ikke virket som Abdullahi hadde planlagt å reise fra hybelhuset.

Thomas Klemmetsen eier hybelhuset Abdullahi bodde i. Han var den første som sjekket rommet hans etter forsvinningen. Foto: Joakim Thoresen

Ingen tegn etter savnede

På tidspunktet Abdullahi forsvant hadde han bleket håret, noe som er ganske gjenkjennelig. Han er 173 cm høy og har en smal kroppsbygning.

Om Abdullahi har havnet i sjøen, så er også det noe politiet har tatt høyde for. Det er søkt med båtmannskap og kajakker i store havområder, og under kajene. Ingen tegn etter Abdullahi er funnet her heller.

Politiet trenger hjelp

I savnet-saker av denne sorten, tar politiet gjerne utgangspunkt i fire hypoteser. Det er at personen har dratt sin vei, vært utsatt for en ulykke, begått selvmord eller blitt utsatt for en straffbar handling.

Politiet trenger hjelp til å finne nye opplysninger om Abdullahi Mohamuds forsvinning. Foto: Privat

– Vi har ikke avdekket at han hadde tenkt å dra herfra. Ingenting tilsier det. Det er heller ingenting som tilsier at han planla å ta sitt eget liv. Vi har ingen informasjon om at det har skjedd et straffbart forhold, eller konflikter med andre personer. Vi står på bar bakke, sier etterforskningsleder Svendsen.

For at saken skal komme noen vei, trenger politiet mer å gå etter.

– Om noen kan ha sett noe til Abdullahi den aktuelle helgen han forsvant, vil vi veldig gjerne vite det, oppfordrer politimannen.

– Nå har han vært borte i over et år. Tiden har gått. Vi er ute etter all mulig informasjon.