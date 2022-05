– Skulle ønske det ikke var behov for å stå frem i 2022

DRAMMEN (TV 2): Da Ola Hoftun Lillelien publiserte innlegget ble han et forbilde over natten.

Han er forberedt på at det han kommer til å gjøre vil få oppmerksomhet.

Familien har visst det en stund allerede. De har alltid vært åpne med hverandre og han ble møtt med varme da han fortalte hemmeligheten sin.

Det samme med vennegjengen.

Og med lagkameratene i Drammen. «Det er trygt og godt, og alle unner hverandre det beste» er beskrivelsen til kantspilleren av miljøet i eliteserie-klubben.

Han er trygg på seg selv og har alle sine nærmeste i ryggen. Nå ønsker han å legge det ut.

TAKKER: Ola Hoftun Lillelien er takknemlig for alle meldinger han har mottatt den siste uken fra kjente og ukjente. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

– Jeg skal ikke lyve: Det er alltid litt skummelt å være så åpen og blottlegge seg så mye. Nervøs var jeg, men det føltes veldig riktig.

Torsdag 21.april - 50 år siden homofili ble avkriminalisert - legger Ola Hoftun Lillelien ut et innlegg på Instagram.

«... at jeg mest sannsynlig ikke ender opp med en søt jente, men en kjekk gutt.» skriver 22-åringen i innlegget sitt.

– Var det ti kilo av skuldrene?

– Først var det hundre kilo på, sier Lillelien. Det var ikke det at folk skulle få vite det han gruet seg til - men om det kom negative kommentarer.

– Så kom det mange reaksjoner med en gang som var veldig positive. Da ble jeg lettet.

Positiv respons og kjærlighet

Den siste uken har telefonen plinget i ett sett: Kommentarer, likes, meldinger og telefoner. Folk deler sine personlige historier, roser og hyller.

INSTAGRAM Ola Hoftun Lillelien publiserte innlegget forrige uke. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Spillere fra andre lag som han vanligvis kriger mot på håndballbanen sender også hyggelige meldinger.

Det var noe han tenkte på i forkant - Hva ville de si? Ser de på han på en annen måte?

Men hele håndball-Norge møter ham med kjærlighet.

– Jeg setter pris på alle meldinger jeg har fått og jeg har lest alt. Men man må også få det litt på avstand og fordøye det før man begynner å skrive. Jeg har fått så utrolig mange hyggelige meldinger, så de fortjener et ordentlig svar når de er så åpne.

All responsen har gått tydelig inn på 22-åringen.

– Jeg har jo mest lyst til å være håndballspiller. Det er det jeg er. Og så skal du være et forbilde for en ny type gruppe som virkelig trenger støtte og et forbilde. Det er jo skummelt.

For Lillelien er en av svært få mannlige toppidrettsutøvere som har stått frem som homofil.

– Jeg skulle absolutt ønske at det ikke var behov å stå frem i 2022. Men når behovet er der, så synes jeg det er veldig bra at det blir mye oppstyr rundt det og at man kan nøytralisere det. At vi kan vise at det er rom og plass til alle.

Den massive medieomtalen

Mamma Aase har tatt turen inn til Drammen fra hjembygda Svelvik. Sammen med stefaren, var hun blant de første Lillelien fortalte det til.

Både Ola og moren beskriver forholdet til familien som nært og åpent.

TETTE: Aase og Ola Hoftun Lillelien har et nært forhold. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Oppmerksomheten rundt sønnen Ola har vært overveldende, forteller moren.

– Jeg synes Ola har vært tøff. Jeg har nok vært en av de som har sagt «Må du ta alle kamper?» og da svarer han at «Er det viktig for meg, så må jeg det», sier Aase Hoftun Lillelien.

For både lokale og nasjonale medier har skrevet flere saker om innlegget.

– Først og fremst synes jeg at det er veldig leit at det har tatt sånn av. Da mener jeg ikke at det ikke er bra eller viktig for mange, men at det er nødvendig. Det synes jeg er leit. Jeg tenker at, hvert fall for meg som mamma, er det helt uvesentlig hvem barna mine elsker så lenge de er lykkelige og har det bra.

– Er du overrasket over all medieomtalen?

– Ja, på en måte. Samtidig har det vært en verkebyll hvor man nesten har ventet på at noen skal gjøre det, forteller mamma Aase.

Sønnen Ola er enig.

– Du ser at i toppidrettsmiljøet så har det ikke vært noe sak. Det er mer utenforstående som hauser det opp. Toppidretten har vært klare for det lenger enn man tror, tror jeg, forteller 22-åringen.

Forbilde eller ikke forbilde?

Bare mens TV 2 møter kantspilleren, fortsetter det å tikke inn meldinger.

Han har fått beskjed av den nærmeste kretsen om å koble av også.

– Heldigvis jobber jeg et sted der jeg ikke kan bruke telefonen, så jeg har blitt litt skjerma der, forteller Svelvik-gutten som jobber på psykiatrisk sykehus ved siden av å være toppidrettsutøver.

2024: Ola Hoftun Lillelien spiller i Drammen HK og har kontrakt til sommeren 2024. Foto: Annika Byrde / NTB

Og midt oppi jobbhverdagen, sluttspill i sesongen og semifinale i European Cup, har han fått en ny rolle.

– Jeg håper det roer seg. Det er ikke det at jeg har noen problemer med det, for jeg skjønte etter hvert at det er dette som er veien det går. Men jeg håper at man slipper å ha sånne forbilder. At det blir så normalt, forteller Lillelien og fortsetter:

– Det var en som skrev at «Homofile forbilder, er de noe bedre enn andre?» Da var det en som svarte ganske bra at «Nei, de er ikke noe bedre, men akkurat nå er de veldig viktige». Så jeg håper at det er for en periode, og at man kan gå tilbake til å bare være håndballspiller etter hvert og.