Allergi eller korona? Én ting kan du sjekke selv

Symptomene på pollenallergi og korona kan være veldig like. Omikronvarianten gjør det nærmest umulig å skille selv.

Tiden har kommet hvor mange går rundt og snufser og ikke føler seg helt på topp. Torsdag 21. april starter ifølge Norges astma- og allergiforbund bjørkepollensesongen for fullt.

– Det er bjørka som folk virkelig reagerer mest på, og det er plagsomt for veldig mange. Nå som vi har hatt knallvær i Oslo er det opplagt at det kan bli en utfordring, sier Anna Bistrup, som er seniorrådgiver for helsefag og samfunnskontakt i Astma- og allergiforbundet.

VANSKELIG: Anna Bistrup i Astma- og allergiforbundet sier det er vanskeligere å skille mellom pollenallergi og koronasymptomer etter at Omikronvarianten kom. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Like symptomer

Symptomene på pollenallergi er mange, men de mest vanlige er irriterte øyne, rennende, kløende og tett nese og kløe i svelget og hoste.

Symptomene kan lett forveksles med koronavirussykdom. Selv om det ikke lenger er pålagt isolasjon for koronasmittede, kan det være greit å ta forholdsregler så man ikke smitter flere enn nødvendig.

Å skille allergi fra korona er derimot ikke like enkelt.

Tidligere har Astma- og allergiforbundet hatt noen faste sjekkpunkter for å skille, men fordi Omikron-varianten har så vage symptomer, er det nærmest umulig å klare å skille selv.

Man kan selvfølgelig ta en koronatest for å være sikker, men dersom man går rundt med ubehandlet allergi, kan man bli nødt til å ta mange tester de neste månedene.

Ett sikkert tegn

Bistrup mener det gjør det ennå viktigere å få behandling for allergien. For mange kommer symptomene overraskende på hvert vår.

– Det er litt som julekvelden på kjerringa hvert eneste år. Vi er opptatt av at man ikke bare får behandlig når sesongen er i gang, men også ellers. En godt behandlet allergi betyr at man skal kunne leve normalt, hvis ikke du kan det, er du underbehandlet, sier Bistrup.

Dersom allergimedisinene virker, er det et veldig klart tegn på at symptomene ikke skyldes virus, legger hun til.

PLAGE: Fra mars til august er det en rekke pollentyper som gjør at sommeren er litt mindre idyllisk for landets pollenallergikere. Foto: Astma- og allergiforbundet

Allergimedisinsalget doblet

MERKBART: Kommunikasjonssjef i Apotek 1, Kjersti Solberg Ofstad, sier salget av allergimedisiner øker kraftig fra midten av mars. Foto: Apotek 1

Allergimedisin selges som varmt hvetebrød om dagen. Apotek 1 sier at de merker at vi nå er i gang med allergisesongen.

– Salget av allergimedisiner har nesten doblet seg fra uke 10 til uke 12. Basert på fjoråret, forventer vi at det også dobles denne uken sammenlignet med forrige uke, sier kommunikasjonssjef i apotek 1, Kjersti Solberg Ofstad.

Trenger ikke teste seg

Fagdirektør i FHI, Frode Forland sier at 10-20 prosent av befolkningen i Norge har allergi. Dette har økt fra ca 5 prosent av befolkningen på 70-tallet. Forland sier at det er noen forskjeller på symptomene på allergi og korona.

– En forkjølelse starter gjerne med vondt i halsen. Allergi starter gjerne med tett nese og rennende øyne, sier Forland.

KJENN ETTER: Fagdirektør i FHI, Frode Forland, mener det ikke er grunn til å teste seg hvis man har milde symptomer. Foto: Ida Cecilie Madsen

Han mener det ikke er grunn til å teste seg hvis man har milde symptomer.

– Dersom du blir sengeliggende og har feber på grunn av sykdom og virkelig tror du har korona kan det være greit å ta en test hjemme. Dersom du må få det bekreftet i et koronapass må du ta en PCR-test.