Minst tre døde i polsk gruveulykke

Tre gruvearbeidere har mistet livet og åtte andre er savnet etter to eksplosjoner i en kullgruve i det sørlige Polen onsdag.

– Det fryktelige tapet i Pniowek-gruva i Pawlowice er nå tre døde, sier gruveselskapet JSW i en uttalelse onsdag formiddag.

– 21 mennesker er skadd. Vi har ikke kontakt med åtte andre som jobbet nede i gruva, sa JSW-direktør Tomasz Cudny til det polske nyhetsbyrået PAP etter ulykken.

En stor redningsaksjon ble satt i gang for å berge de savnede. Ved 9.30-tiden opplyser imidlertid gruveselskapet at forholdene er så vanskelig at søket er midlertidig stanset.

Selskapet sier den første eksplosjonen skjedde 1.000 meter under bakken like etter midnatt. 43 arbeidere var i området der eksplosjonen inntraff, og mange av dem fikk brannskader.

Litt senere smalt det igjen, mens redningsarbeidere holdt på å hjelpe dem som var rammet av den første eksplosjonen. Årsaken til eksplosjonene er trolig en gasslekkasje.

Statsminister Mateusz Morawiecki har uttrykt sin kondolanse etter ulykken og reiser til gruva, som ligger rundt ni mil vest for Krakow.

(©NTB)