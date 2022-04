Fotballstjernen Hulk fikk barn – med sine barns kusine

Den brasilianske fotballstjernen Hulk kaprer overskriftene for sitt privatliv igjen.

Fotballprofilen Hulk figurer omtrent like hyppig i underholdningsmagasinene som i sportsavisene i hjemlandet Brasil.

For et par år siden var reaksjonene sterke da han giftet seg med datteren til broren til sin eks-kone, eller sine tre barns kusine, skriver Expressen.

LANDSLAGSSPILLER: Hulk er landslagsspiller for Brasil. Foto: Andre Penner

Nå har Hulk og hans nåværende kone, Camila Angelo, fått en datter. På Instagram opplyser de at den nyfødte datteren har fått navnet Zaya. Hun ble født på et sykehus i Miami, hvor paret eier en luksusbolig, skriver The Sun.

Hulk, eller Givanildo Vieira de Sousa som er hans fulle navn, har tre barn med sin tidligere kone Iran Angelo. Det er altså disse tre som er søskenbarnet til hans nåværende kone, og som har fått mange i Brasil til å reagere med avsky.

Men kritikken ser ut til prelle av Hulk. På Instagram skriver han følgende om nyheten om at igjen er blitt pappa:

– Vi har drømt om din ankomst lenge. Vi er glade for å oppleve oppfyllelsen av Guds ønske. Takk Gud for min familie som jeg kommer til å ære og elske for alltid, skriver Hulk, og legger til:

– Du har svart på våre bønner, min datter, du kom og gjorde vårt liv enda vakrere. Du er en velsignelse. Velkommen min prinsesse, jeg kommer til å elske og beskytte deg for alltid.

35 år gamle Hulk spiller for øyeblikket for Atletico Mineiro. Forrige sesong bidro han til at klubben sikret seg den brasilianske ligatittelen for første gang på 50 år sammen med blant annet den tidligere Chelsea -og Atletico Madrid-stjernen Diego Costa.

Tidligere har Hulk spilt for klubber som portugisiske Porto, russiske Zenit Saint Petersburg og kinesiske Shanghai SIPG. I sistnevnte klubb var angriperen i 2016 en periode en av verdens best betalte fotballspillere, med en ukelønn på 3,5 millioner kroner, og en totalt årslønn etter skatt på over 190 millioner kroner.