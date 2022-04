Småbarnsfarens lidenskap ble smertefull

Stian Mjøs tar egentrening til et nytt nivå.

Se Gimle - Bærum på TV 2 Play onsdag klokken 18.55

– Jeg skiller meg ut, det gjør jeg.

Klokken er 06.30 og Stian Mjøs ankommer Nadderudhallen alene. Lyset kommer på etter hvert og så hentes skuddkanonen frem. Bærum-kapteinen er småbarnsfar og har full jobb ved siden av, men få, om noen i norsk basket, legger ned mer arbeid ved kurven.

– Nå er det egentrening, tidlig om morgenen, for å skyte noen skudd før jobb. Målet er få til 225 skudd og så drar jeg herfra 07.15. Jeg gjør dette slik at jeg kan kombinere jobb og toppidrett. Det er vanskelig å få til en økt i løpet av arbeidsdagen. Jeg starter på jobb i 08-tiden og da må jeg tidlig opp for å få til en økt før jobb, sier Mjøs til TV 2.

Stian Mjøs legger ned mer arbeid enn de fleste. Foto: Chrisrémy Berrefjord

– Jeg gjør dette mellom fem til sju dager i uken, alt etter om vi har kamp eller ikke. Jeg skyter ikke på kampdag. I helgene er det ikke like tidlig, da er det litt mer fleksibelt med å få tid i hallen. Da kan det hende jeg tar en kveldsøkt. Før skjøt jeg 525 skudd på morgenen, men så fikk jeg senebetennelse i armen. Da fikk jeg beskjed av fysioen at jeg måtte roe ned antall skudd. Det gjorde sabla vondt da jeg fikk støt under spill. Det ødela armen.

– Folk vet at jeg er i overkant sær

Skuddkanonen er eneste medspiller under morgenøkten og hovedfokuset er langskudd. Landslagsspilleren er toppscorer i Firi-ligaen med 24,8 poeng i snitt per kamp, og Mjøs er kjent for å være særdeles treffsikker.

– Trepoengere er min spesialitet, vil jeg si. Det er tilfredsstillende å lykkes med det man trener mye på. Jeg skyter fast 175 treere per skyteøkt. Jeg har alltid fokus på trepoengere, og når jeg treffer i kamp er den en bekreftelse på at egentreningen fungerer.

– Jeg er i hvert fall i toppen i ligaen av de som skyter treere, det vil jeg si. Det bør jeg for så vidt være siden jeg legger ned så jævlig mye egentid i dette, sier Mjøs og ler.

Mjøs er lidenskapelig opptatt av langskudd og tall. Foto: Chrisrémy Berrefjord

– Folk vet at jeg er i overkant sær når det kommer til egentrening og skyting.

Statistikk er også viktig for 33-åringen som har en mastergrad i finans og økonomi.

– Jeg er en tallfreak og liker å holde orden på det jeg gjør. Jeg skyter trepoengere fra sju forskjellige posisjoner med 25 skudd per posisjon, og så noterer jeg hvor mange treff jeg har på mobilen. Jeg tar det inn i xl, så har jeg det lagret til jeg blir gammel og grå.

– Jeg har ført logg siden jeg begynte å skyte her om morgenen, så jeg har talldata fra 2017/2018. Det er litt sært vil jeg tro. Jeg mener jeg bør treffe på 75 prosent av skuddene når jeg ikke spiller mot forsvar og ikke har høy puls. I dag traff jeg på 146 av 175. Det er 83 prosent og ok pluss.

Håper egentreningen fører til kongepokal

Mjøs og Bærum er klare for sluttspillfinale etter tre strake seirer mot Frøya i semifinalen. Nå venter Gimle i finaleserien og bæringens hærfører satser på at jobben han legger ned blir utslagsgivende.

– Finaleserien mot Gimle tror jeg blir tøff. Jeg håper jo at min egentrening gjør at vi kommer seirende ut av best av fem-serien.

Stian Mjøs inspirerer lagkameratene i Bærum. Foto: Chrisrémy Berrefjord

Lagkamerat på både Bærum og landslaget, Sjur Dyb Berg, er klar på at Mjøs blir uhyre viktig i kampen om kongepokalen.

– Det å ha Stian som kaptein og lagkamerat er utrolig viktig for et lag. Han drar oss i riktig retning og det er inspirerende når du ser hvor mye tid han faktisk legger ned i arbeidet sitt. Det er grunnen til at han er blitt så god til det han er god på. Det er helt uvurderlig, sier Dyb Berg til TV 2.

Budstikka omtalte saken først.

Se reportasje i videovinduet øverst i saken.