Det har tatt tid, før bilprodusentene har introdusert elektrifiseringen over til flaggskipene sine. Men i fjor tok Mercedes steget fullt ut – og viste verden sin EQS. En elektrisk tolkning av selve direktørbilen: S-Klasse. Så full av teknologi og nyvinninger, at den uten sammenligning var verdens mest luksuriøse elbil.

En slik posisjonen har selvsagt ikke BMW tenkt å la konkurrenten baske seg i så alt for lenge.

Nå slipper nemlig Bayern-selskapet informasjon om og bilder av sitt tilsvar. Det er duket for en ny generasjon av spydspissen – 7-serie – og det kommer en elektrisk utgave av den, også.

Dette vil bli lagt merke til både hos direktører som gjerne kjøper disse bilene – og i leiren til Mercedes i Stuttgart.

Kun el-utgaven til Norge

i7 xDrive60 er navnet på den elektrisk utgaven av nye 7-serie – og det er i første omgang kun denne som blir aktuell for det norske markedet.

Planlagt lansering er allerede i november. Men norske forhandlere åpner for bestilling av modellen i dag, med en startpris fra 1.169.000 kroner, eksklusiv moms.

– Slik verden ser ut nå, må vi ta høyde for at leveringer vil skje i 2023. Innen den tid må vi forberede oss på at det innføres merverdiavgift på elbiler, slik politikerne opprinnelig varslet om i fjor. Når revidert statsbudsjett legges frem i mai, forventer vi at Regjeringen gir tydelige signaler på hva norsk bilbransje og norske elbilkunder skal forholde seg til i tiden fremover, sier Marius Tegneby som er kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge.

5391 mm med luksus

– Unikt for den nye generasjonen 7-serie, er at den lanseres med en rekke modeller som er tilpasset kundenes behov i de ulike markedene. Mens USA og Kina får sine egne modeller og motoriseringer, er det helelektriske i7 som er først ut i Europa. På fabrikken i Dingolfing, Tyskland, vil alle de forskjellige motoriseringen produseres på én og samme produksjonslinje, sier Tegneby.

Nye 7-serie kommer i motsetning til sine forgjengere kun i én lengde – litt større enn den lange utgaven av forrige generasjon. Bilen måler 5.391 mm, bredden 1.950 mm, høyden 1.544 mm og akselavstand 3.215 mm. Sporvidden er også økt både foran og bak.

Den høye fronten og hekken og den markante sedan-profilen vitner om en svært luksuriøs tilnærming. Som standard ruller nye 7-serie på 19" hjul, med opp til 22" som tilvalg.

Den nye fronten har fått frontlykter i to etasjer.

Nytolket design

Sett forfra, er det karakteristiske designet til de to runde frontlyktene og nyre-grillen fullstendig nytolket. De delte frontlyktene er iøynefallende med de smale horisontale LED-lys elementene som er satt høyere opp på fronten. Med «Iconic Glow» er posisjonslys, kjørelys og blinklys omgitt av eksklusivt krystallglass.

Under disse, innebygget i frontspoileren i et mørkt parti, finner vi Matrix LED-enhetene for nær- og fjernlys med nye funksjoner. Disse lysene kommer først til syne når de aktiveres. Den markante nyregrillen kan også lyses opp – både når bilen står stille og når den er i bevegelse.

I interiøret ligger fokuset på den innovative brukeropplevelsen og siste generasjon av iDrive-operativsystemet. I tillegg til BMW Curved Display, som vi kjenner fra i4 og iX, gir en ny type lys- og funksjonslist på instrumentpanelet og dørene en spesiell opplevelse – både visuelt og gjennom berøring.

Ny toppmodell på vei

Helektriske i7 xDrive60 er modellen som nordmenn først vil stifte bekjentskap med. Med en elektrisk motor på forakselen på 190 kW/258 hk og en elektrisk motor på bakakselen på 230 kW/313 hk, har bilen en samlet effekt på 400 kW/544 hk og et maksimalt dreiemoment på 745 Nm.

Sprinten fra 0-100 km/t gjøres unna på 4,7 sekunder og toppfarten nås ved 240 km/t.

Med et forbruk (WLTP) fra 18,4 kWh til 19,6 kWh, avhengig av spesifikasjoner og utstyr, gir det en rekkevidde (WLTP) på 590 – 625 kilometer. Energien hentes fra høyspentbatteriet med nettokapasitet på 101,7 kWt.

Nye 7-serie/i7 kommer bare i en størrelse. Men den er til gjengjeld litt lenger enn den lange utgaven av forrige generasjon. Her er det god plass!

10-80 prosent på 34 minutter

Med AC-lading på 11 kW, lades batteriet fra 10 til 100 prosent på 9,5 timer. For DC-lading har i7 en kapasitet på 195 kW og da lades batteriet fra 10 til 80 prosent på 34 minutter, under optimale forhold.

Med den tilpassede ladekurven til i7, kan en ladeøkt på 10 minutter gi 170 km med rekkevidde. Egne ladeprofiler og temperering av batteriet er også bidrag til effektive ladeøkter.

Tempereringen av batteriet kan både styres automatisk gjennom bilens navigajsonsdata og aktiveres av føreren selv ved behov.

Neste år kommer for øvrig den foreløpige toppmodellen: i7 M70 xDrive, som ventes å få 660 hestekrefter og skal levere 0-100 km/t på under fire sekunder.

– Startprisen her estimeres til 1.399.000 uten moms. Man må derfor forvente en annen pris når vi åpner for bestilling av den modellen senere, avslutter Tegneby.

Du kan få nye 7-serie med bensin og dieselmotor, også. Men bare i andre land. Til Norge kommer den som ren elbil – og etterhvert som ladbar hybrid.

Diger skjerm – til baksetet

BMW har en spesiell skjermnyhet som virkelig legges merke til. BMW kaller den "The BMW Theatre Screen" - og den henger ned fra taket bak forsetene. Det er altså de som sitter i baksetet som får glede av denne.

Skjermen er på solide 33,1 tommer - og har en skyhøy oppløsning på 8k. Den er også koblet opp mot Bowers & Wilkins surroundanlegget.

Her skal du rett og slett få en skikkelig kino-opplevelse! Til å styre det som skjer på skjermen, har man to berøringssensitive flater i hver av dørene.

BMW har også inngått et samarbeid med Amazon Fire TV - og tilbyr både filmer, serier og live-sendinger. Systemet kan selvsagt også brukes til TV-spill.

Man skal sitte godt, også. BMW har utviklet nye komfortseter for den nye direktørbilen. Det inkluderer blant annet skikkelige liggestoler, sånn at du skal kunne koble av på langturer.

Selvkjørende

Som ventet holder ikke BMW igjen når det kommer til selvkjørende egenskaper. 7-serie blir den mest selvkjørende bilen deres så langt. Den skal klare autonom kjøring på nivå 2.

Bilen avpasser farten etter fartsgrensene, reagerer på trafikklys, tilpasser kjøringen etter veiforholdene og trafikken og bilen kan dessuten fjernstyres. For eksempel kan bilen skifte gir, svinge, gasse og bremse ved hjelp av styringen via Appen på smarttelefonen.

Fjernstyringen ventes å bli tilgjengelig fra våren 2023.

To-farget

Nye 7-serie leveres i en rekke eksklusive lakkfarger, inkludert helt spesielle kombinasjoner med to-tone lakk, hvor øvre og nedre del av karosseriet har ulik farge.

For eksteriøret tilbys også ulike designuttrykk, deriblant med M Sport-elementer.

Panoramasoltak og skinninteriør er selvsagt standard. Om ønskelig leveres bilen med automatisk åpning og lukking av dørene.

