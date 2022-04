Norge har donert luftvernsystem til Ukraina

– Konflikten i Ukraina kan bli langvarig, og landet er avhengig av internasjonal støtte for å stå imot russisk aggresjon. Derfor har regjeringen besluttet å donere Mistral- luftvernsystem til Ukraina, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram i en pressemelding.

Gram sier at Mistral-luftvernsystemet er et effektivt våpen som har blitt brukt i Sjøforsvaret, og vil være til stor nytte for Ukraina, legger Gram til.

Regjeringen har tidligere besluttet å donere til sammen 4000 panservernraketter og flere typer beskyttelsesutstyr og annen soldatutrustning. Flere andre land gir også våpen og annet materiell, inkludert Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Tyskland og de baltiske landene.

Forsvaret har besluttet å donere en beholdning på om lag 100 missiler.

– Missilet skal fases ut av det norske Forsvaret, men det er fortsatt et moderne og effektivt våpen som vil være til stor nytte for Ukraina. Også andre land har donert lignende våpensystemer, sier forsvarsministeren.

Våpnene er allerede sendt ut av landet.