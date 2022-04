Incestoffer tilkjent 6,7 millioner i retten

En mann i 60-årene er dømt til å betale sin egen datter en samlet erstatning på nesten 7 millioner kroner for seksuelle overgrep han begikk for 22 år siden.

Det var faren som i 2017 selv tok kontakt med politiet og fortalte om overgrepene han utsatte den da 14, og litt senere 15 år, gamle datteren for i 2000.

Da ble det kjent at hun hadde slitt med betydelige psykiske problemer og en omfattende posttraumatisk stresslidelse preget av angst, og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse helt siden barneårene, da overgrepene hadde skjedd.

Til tross for farens tilståelse har Helgeland tingrett vurdert det til at han må sone ett år i fengsel for seksuell omgang med mindreårig, og for incest.

Fengselsstraffen er to måneder strengere enn aktors påstand.

Dommen falt onsdag i påskeuken.

Omfattende erstatning

– Retten finner det likevel tvilsomt om tilståelsen har gjort situasjonen lettere for fornærmede ved å gi henne opplevelse av å bli trodd, siden tiltalte og fornærmede på flere punkter har hatt vesentlig forskjellige forklaringer om omstendigheter som har betydning for reaksjonsfastsettelsen, skriver domstolen som ga mannen en tilståelsesrabatt på 25 prosent.

Retten har også vurdert om den tiltalte faren ikke kunne straffes fordi saken kunne være foreldet, men kom til at det ikke var tilfelle.

Domstolen har imidlertid kommet til at mannen må betale datteren 6,75 millioner kroner i erstatning, menerstatning og oppreisning for konsekvensene av overgrepene for nesten 22 år siden.

Brøt utdanning to ganger

Mest, over 4 millioner kroner, får kvinnen, som i dag er i 30-årene, som erstatning for fremtidig tapt arbeidsinntekt.

Hun har to ganger begynt på utdannelse som barnehagelærer, men symptomer som konsentrasjonsvansker og flashbacks har gjort at hun ikke har greid å fullføre.

I dag er hun kjent 48 prosent invalid som følge av overgrepene.

– Selv om det ikke kan utelukkes, finner retten det sannsynliggjort at hun vil ha fremtidig inntektstap som krevd helt fram til pensjonsalder, slår retten fast.

Bistandsadvokat Lise Ligaard i advokatfirmaet Teigstad sier saken er, og har vært, en stor belastning for klienten, men at håper den nå får sin endelige avslutning.

Viktig å bli trodd

– Fornærmede er fornøyd med resultatet. For henne har det å bli trodd vært viktigere enn erstatning, men erstatningen gir henne mulighet til å leve et verdig liv. Like fullt kan erstatningen aldri kompensere for de omfattende skadene hun har blitt påført, sier Ligaard.

Mannens forsvarer, advokat Ida Andenæs, la under rettssaken ned påstand om at full frifinnelse. Hun sier til NTB at klienten er gjort kjent med dommen.

– Vi har ikke avklart om den vil bli anket, sier advokaten.