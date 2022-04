Russland lokker leiesoldater til Donbas

Moskva skal ha lokket til seg leiesoldater fra Syria, Libya og andre steder, ifølge en europeisk myndighetsperson som har snakket med avisa The Guardian. Anslagene varierer fra ti til 20 000 leiesoldater som skal settes inn i offensiven mot Donbas.

Små bakkestyrker foreløpig

Ifølge ISW (Institute of the Study of war) har Russland foreløpig bare satt inn små grupper med bakkestyrker. De forbereder angrepene med bombing fra luften og artilleri-ild.

– De sender nesten alt og alle som kan bekjempe oss, sa president Volodymyr Zelenskyj i en videotale tirsdag kveld.

Ifølge ISW er altså ikke alle satt inn i kamp enda. Russland har fortsatt igjen tre fjerdedeler av styrken de satte inn mot Ukraina i begynnelsen av Februar. Den utgjør 60 000 soldater fordelt på 76 taktiske bataljoner. Nå har de altså satt inn 10-20 000 leiesoldater i tillegg.

Posisjonen sent 19. april Her har de hardeste kampene foregått siste døgn. De oransje områdene markerer nye territorier der russerne har overtatt. Det er etter hvert tydelig at dette er områder der de ikke møter motstand. Der de møter Ukrainske soldater vinner de lite eller ingenting av terreng. Foto: “Institute for the Study of War and AEI's Critical Threats Project.

Angriper Donbas på bred front - vil avslutte i Mariupol

Det er for tidlig å si om Russland planlegger å omringe Donbas og angripe simultant fra Izyum til Donetsk, eller om de vil omringe ett segment av gangen, skriver ISW.

Men planen om å erklære seier i Mariupol har tatt mer tid enn noen hadde sett for seg. På stålfabrikken Azovstal holder ukrainske soldater fortsatt stand. Det skal også være et tilfluktsrom med sivile under fabrikken. I går ga Russland de gjenværende soldatene et ultimatum: hvis de la ned våpnene skulle de få forlate byen gjennom en humanitær korridor. Ingen valgte å ta i bruk korridoren, ifølge en melding fra det russiske forsvarsdepartementet. I den samme meldingen gir de et nytt ultimatum. Klokken to onsdag - russisk tid - kan soldatene igjen få forlate fabrikken hvis de legger ned våpnene. De sivile skal også få bruke den humanitære korridoren.

Så langt har ikke soldatene på Azovstal ønsket å overgi seg. Pentagons talsmann John Kirby påpekte tirsdag at dette kan trekke ut i tid. Ukrainske soldater har høy moral.

Lav moral blant russere - leiesoldater som infanteri

Leiesoldatene er ment til å angripe på bakken. De har krigserfaring fra Syria, Libya eller andre steder, og sendes ifølge the Guardians kilde inn uten tunge våpen eller pansrede kjøretøy. Hensikten ser ut til å være at tusener av leiesoldater skal gjøre en jobb russiske soldater ved flere anledninger har vist lav moral og liten lyst til å gjennomføre. Manglende moral hos russiske soldater har vært påpekt hos en rekke medier - også i gårsdagens rapport fra ISW viser til ukrainsk etterretning som opplyser at stadig flere russiske soldater nekter å bli med i krigen. Ifølge ukrainsk etterretning blir familiene deres truet dersom de nekter.

Nå kommer opp til 20 000 betalte leiesoldater med erfaring fra Syria og Libya inn på bakken i stedet for russerne.

Leiesoldater som tidligere har kjempet i Syria har fått tilbud om månedslønner mellom 600 og 3000 euro, avhengig av rang og erfaring. Wagner-gruppen skal ha flyttet de fleste av soldatene de hadde i Libya til Ukraina. I tillegg hevder ukrainsk etterretning at Russland har gjort en avtale med den libyske krigsherren Khalifa Haftar om å sende libyske soldater.

Offensiven kan være forhastet

Hvis president Putin har satt en dato for når operasjonen må være fullført, kan det være at de russiske styrkene forhaster seg, og at dette gjør at de mislykkes med offensiven, skriver ISW. Men foreløpig har de begynt offensiven med artiller i bombardement fra luften, og ifølge ISW har de enda ikke satt inn alt de har.