Ezra Miller arrestert etter stolkasting

Skuespilleren Ezra Miller, kjent fra «The Flash» og «Fantastic Beasts» er arrestert for overfall i Hawaii, bare uker etter at han ble arrestert etter en hendelse på en karaokebar.

For andre gang på kort tid er den kinoaktuelle skuespilleren arrestert på Hawaii.

Kastet stol

Skuespilleren ble arrestert for overfall, det som kalles "second degree assault" bare fire uker etter forrige arrestasjon. Det skal ha skjedd tirsdag morgen etter en hendelse i en privat residens i Pāhoa, ifølge Variety.

Ifølge politiet i Hawaii, ble Miller rasende etter å ha blitt bedt om å forlate stedet, og kastet en stol. Stolen traff en 26 år gammel kvinne i pannen, og hun fikk et kutt på litt over en centimeter. Kvinnen ønsket ikke behandling for kuttet.

Miller ble arrestert klokken halv to om natten lokal tid, etter å ha blitt observert da han stoppet opp i et veikryss. Han ble senere løslatt igjen. Det er åpnet sak, og etterforskningen er pågående.

Tidligere opprørt av karaoke

Hendelsen som førte til siktelsene, fant sted søndag for en måned siden på en bar i Hilo.

Ifølge politiet ble Miller opprørt da gjester på baren begynte å synge karaoke.

Politiet skriver videre at skuespilleren reagerte ved å rope skjellsord, tok mikrofonen fra en kvinne, og senere skal han ha slått etter en 32 år gammel mann som spilte dart.

Miller ble siktet for disse hendelsene, og kausjonen var totalt på 500 dollar, som er rundt 4400 kroner. Miller betalte kausjonen og ble løslatt.

Kinoaktuell med slaktet film

Miller som spiller «The Flash» i DC-universet, er kjent for en rekke filmer som «The Perks of Being a Wallflower», «We Need to Talk About Kevin» og «Fantastic Beasts»-filmene. Den nyeste filmen, «The Secrets of Dumbledore», har premiere 15. april. Den har fått en lunken til iskald mottakelse blant kritikerne, og har blitt kalt "dumble-snore" av CNN.