– Den letteste kampen mot United noensinne

Manchester United var ute etter å revansjere 0-5 tapet for Liverpool i oktober da de to igjen møttes på Anfield i kveld, men slik gikk det på ingen måte. 0-4 og et nytt ydmykende tap var realiteten for de røde djevlene etter nok en gang å ha blitt totalt rundspilt av erkerivalen.

– Ingen tvil om at Liverpool er mange hestehoder foran. Enorm klasseforskjell på lagene, sa ekspertkommentator Petter Myhre etter kampslutt.

– Det var forferdelig, skikkelig ille

Det er knyttet store forventninger til toppoppgjør som dette, og spesielt mellom Liverpool og Manchester United, historisk sett. Men det var lite som minnet om et toppoppgjør.

– Dette var kanskje den letteste kampene mot United noensinne. Det var forferdelig, skikkelig ille. Normalt sett er det mye lidenskap og aggresjon. Det var det ikke i dag. Veldig skuffende av United, sa tidligere Liverpool-spiller Steve McManaman på sidelinjen.

I kommentatorbua til Sky Sports var United-legende Gary Neville også full av skuffelse.

– De (United) er på et utrolig dårlig sted, slutten av denne sesongen kan ikke komme fort nok. Dette er virkelig et ødelagt United-lag, sa Neville.

Ny plan

Ralf Ragnick og United førsøkte seg på et nytt system med en fembackslinje, som blant annet inkluderte Phil Jones, men Gary Neville var ikke spesielt fornøyd med det han så.

IKKE IMPONERT: Gary Neville må se klubben sin slite. Foto: Mike Egerton

– Jeg likte ideen med fem bak før kampen startet, men etter å ha sett det var det virkelig forferdelig, sa Neville for Sky Sports i pausen.

Ragnick la om til fire bak etter pausen, til liten nytte. Liverpool-legenden Robbie Fowler var alt annet enn overbevist.

– De kom med en plan, men den forsvant ut av vinduet etter fem minutter, sa Fowler.

McManaman var samstemt med sin tidligere lagkamerat.

– De kom med fem bak, men det var et feilsteg. De har ikke øvd nok på det, sa han.

Beklager til fansen

Skuffede United-supportere måtte nok en gang forlate Anfield etter å ha sett laget sitt bli ydmyket. Mange forlot stadion allerede etter pause.

– Det er ikke mye jeg kan si. Å beklage til fansen vil aldri være nok, men det er det vi kan gjøre nå. De fortjener ikke at vi spiller slik. De fortjener mye mer fra oss, sa en nedtrykt Bruno Fernandes til Sky Sports.

Manchester United har kun tatt halvparten av mulige poeng siden nyttår, og kjemper en intens kamp om å i det hele tatt klare topp fire og Champions League-plass. Med fem kamper igjen av Premier League-sesongen for Uniteds del gjenstår knallharde oppgjør mot blant annet Chelsea og Arsenal, som også kjemper om plass i det gjeveste selskap.