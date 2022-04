Flau United-sjef varsler overhaling

– Det er pinlig, det er skuffende og kanskje til og med ydmykende, sier tyskeren til BBC etter 0-4-nederlaget mot Liverpool.

– Vi må akseptere at de er seks år foran oss. Da Jürgen Klopp kom, endret de klubben og løftet ikke bare laget, men klubben og byen til et nytt nivå. Det er det vi må gjøre i de neste overgangsvinduene, slår United-sjefen fast.

Da tyskeren ble ansatt som midlertidig United-manager, meldte klubben at tyskeren vil fortsette i en konsulentrolle i ytterligere to år.

Korte kontrakter

Flere medier har meldt at en ansettelse av Ajax' suksesstrener Erik ten Hag skal være nært forestående. Der venter en klubb med mange spillere på korte kontrakter.

Juan Mata, Édinson Cavani, Nemanja Matic (har bekreftet at han forlater klubben), Paul Pogba og Jesse Lingard har alle kontrakter som går ut til sommeren.

Cristiano Ronaldo, David de Gea, Phil Jones, Luke Shaw, Fred, Marcus Rashford og Diogo Dalot har alle kontrakter som går ut sommeren 2023, ifølge Transfermarkts oversikt.

– Det er ikke så vanskelig å analysere. Laget trenger å gjenoppbygges. Ikke fordi noen spillere må dra, men fordi en god del ikke har kontrakter lenger. De går ut. Så for meg er det klart at det vil bli seks, sju, åtte, kanskje ti nye spillere, sier Rangnick, ifølge Manchester Evening News.

– De har 25 formel 1-biler

63-åringen mener at Jürgen Klopp tok over Liverpool omtrent i den situasjonen Manchester United er i nå, og at de har tatt steg for steg i hvert overgangsvindu.

– Jeg legger ikke skylden på noen, ikke spillerne mine eller noen andre. Men vi må bare innse hvilken stall de har tilgjengelig. Se på benken deres, og de fire spillerne som ikke engang var i troppen: Roberto Firmino var den eneste som var skadet. Oxlade-Chamberlain var ikke i troppen, Minamino var ikke i troppen og Harvey Elliott var ikke i troppen, ramser Rangnick opp.

– Det er ikke bare kvaliteten til spillerne, men mentaliteten de har. Den energien og fysikken. Jeg vil si at de har 25 formel 1-biler i stallen deres, fortsetter han.

Rangnick, som har en fortid blant annet i Red Bull-klubbene, er også klar på en viktig ting United må huske på når de skal ut på overgangsmarkedet.

– Før du signerer disse spillerne, må du være oppmerksom på hvordan du vil spille. Hvordan vil den nye manageren spille? Så må man ta det derfra og få hver eneste spiller til å passe til den profilen, slår han fast.