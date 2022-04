Piratkopier florerer på nett – så lett blir du lurt

Under pandemien har salget av kosmetikk på nett økt med over 60 prosent. Populære produkter som markedsføres på blant annet sosiale medier, kan kjøpes langt billigere på nett enn i butikk i Norge. Det har ført til en oppblomstring av falske produkter.

Tolletaten på Gardermoen merker endringen godt. Der jobber de målrettet for å bekjempe problemet. De tar også hyppige stikkprøver av varer som blir sendt til røntgen og analyse.

– Kun på Gardermoen har vi på ett år nå hatt 3700 varer som har vært piratkopierte, sier Tor Fredriksen, seksjonssjef i Tolletaten.

For kosmetikk er det giftig innhold han er spesielt opptatt av.

– Vi har funnet kosmetikk med kvikksølv. Det er totalt forbudt. Det er ikke bare farlig å bruke det på huden, men kvikksølv skal ikke ut i naturen, det er farlig også for dyr og fauna, sier han.

Programleder Solveig Barstad gjør noe hun absolutt ikke bør gjøre under sitt besøk hos Tolletaten - se video øverst i saken.

Blir destruert

Kvikksølv er ikke det eneste bekymringsfulle de finner.

– Vi har oppdaget formaldehyd, kortison og bly. Det er ugreie stoffer som blandes inn i noen av disse produktene, forteller Fredriksen.

Varene tollen tar vil bli beslaglagt og destruert. Den som har bestilt produktet vil verken få den bestilte varen, eller pengene refundert.

Finner ofte giftstoffer

Tolletaten og Patentstyret gjorde en undersøkelse i fjor sommer som viser at 22 prosent av oss har kjøpt piratkopier på nett.

– Det er mange negative konsekvenser ved å kjøpe falske produkter. For det første kan disse varene utgjøre en helse- og sikkerhetsrisiko for forbrukerne. Veldig ofte inneholder disse produktene farlige kjemikalier og giftstoffer. I tillegg er det stort sett organiserte kriminelle som står bak handelen med piratvarer i Europa. De tjener enorme summer på dette og er ofte involvert i annen kriminalitet, sier Hedvig Bengston, prosjektleder i velgekte.no hos Patentstyret.

Politianmelder

Mattilsynet bekrefter at dette er et økende problem.

– En undersøkelse i Europa viser at det er mer og mer import av denne type kosmetikk, sier Are Sletta, seksjonssjef for kjemisk mattrygghet.

Mattilsynet følger opp, fatter vedtak om omsetningsforbud, eller politianmelder.

Det setter kosmetikkbransjen pris på. For dem har piratmarkedet blitt et problem.

Dette bør du se etter: Hedvig Bengston i Patentstyret har gode tips for å unngå å bli lurt: Pris - er den for god til å være sann?

Manglende kontaktopplysninger

Merkelig domenenavn

Sjekk andres erfaringer

Se etter språkfeil

Annerledes fonter

Fargeforskjell

Lukt

– Jeg tror at hvis de som kjøper piratkopierte produkter visste at de er med på å støtte grov, organisert kriminalitet, så hadde de latt være. Man bør forholde seg til autoriserte forhandlere. Vi beskytter kundene våre ved å ha veldig strenge retningslinjer på innkjøp, og vi jobber kun med leverandører som stiller de samme kravene til kvalitetskontroll og bærekraft, sier Eric Rivelsrud, daglig leder i kosmetikkjeden Fredrik & Louisa.

Ser helt like ut

I TV 2 hjelper degs episode «Kriminelle kopier» ser redaksjonen nærmere på sminkeprodukt kjøpt hos anerkjente forhandlere i Norge, samt like produkt kjøpt på nett til en langt lavere pris.

Ved enkelte tilfeller kan det være så godt som umulig å skille falsk fra ekte vare.

– Disse falske varene florerer overalt på nettet. Det er mange falske nettsider som ofte ser veldig profesjonelle og ordentlige ut. Ofte er det også brukt produsentenes originale bilder, sier Hedvig Bengston.

MISTENKELIG BILLIG: Produktet til høyre er originalpudder fra populære Laura Mercier, kjøpt for 450 kroner i butikk i Norge. Produktet til venstre kostet 56 kroner på nettsiden DHgate. Foto: Eva Kynningsrud Dobbing

TV 2 hjelper deg sender et knippe butikkjøpte og et knippe mistenkelige produkter kjøpt på nett til analyse hos Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Både ingredienslistene og resultatene av analysen viser at det er tydelig forskjell på produktene.

Kjemiker Alexander Sandtorv blir bekymret når han ser på ingredienslisten til to tilsynelatende helt like Dior-produkt.

– Jeg ser med en gang at de ikke inneholder det samme. Og en ting jeg reagerer på er at piratkopien inneholder mikroplast, sier han.

Den ekte ble kjøpt for nærmere 400 kroner i butikk i Norge, den andre for knappe 150 kroner på eBay.

Se hele undersøkelsen i TV 2 hjelper deg på TV 2 Play nå!

– Kjemisk rulett

Det er flere ting han reagerer på ved de ulike nettkjøpene. Blant annet en lipgloss fra Kylie Cosmetics, kjøpt på DHgate.

FALSK OG EKTE: Lipglossen til høyre er fra Kylie Cosmetics. LIpglossen til venstre er tilsynelatende også det, men er tvert imot en falsk kopi som fås kjøpt på nett. Foto: Eva Kynningsrud Dobbing.

– Det er bare tull det som står på ingredienslisten. Det er ingenting her som er faktiske ingredienser, og da blir jeg veldig skeptisk, sier han.

– Bare ved å se på disse så ser vi at de er forskjellige, og analysen viser at de er kjemisk helt ulike. Det er litt som å leke kjemisk rulett å kjøpe disse piratkopiene, og jeg vil ikke anbefale det til noen.

Kjemper mot trenden

Flere av de billige kopiene i undersøkelsen er kjøpt på nettsidene eBay og DHgate. Ingen av disse har svart på våre spørsmål.

Vi er kjent med at flere store aktører jobber aktivt for å prøve å få bukt med det stadig økende problemet med piratkopier. Blant disse er nettstedet Amazon.

Amazon sier i en uttalelse at de har svært godt analyseverktøy som skal avdekke piratkopier, og at de jobber aktivt på flere fronter mot at falske produkter skal nå deres plattform. De understreker at de har veldig få kundeklager på området, men at de ikke vil gi seg før absolutt alle piratkopier er borte fra deres sider. Alle kunder som er utsatt for manglende eller falske varer, får hele beløpet refundert, opplyser selskapet.