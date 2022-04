Påske betyr også travle tider på veiene. Utfarten fordeler seg over flere dager, med mye trafikk både i helgene og på onsdagen midt i påsken.

Utrykningspolitiet (UP) tar naturligvis ikke påskeferie. De overvåker en rekke strekninger også i denne perioden. Og nå er de foreløpige tallene for reaksjoner utstedt i påsketrafikken klare. Disse går fra fredag 8. til mandag 18. april og viser at mange fikk en solid ekstraregning med seg på turen.



Utrykningspolitiet har for øvrig publisert dette på sin egen Facebook-side.

Til sammen 152 sjåfører ble anmeldt for fart, det vil i praksis si grovere fartsovertredelser. Antallet for samme tidsrom i fjor var for øvrig på 257, en nedgang på 41 prosent.

Betydelig problem

2.624 sjåfører fikk digitalt forenklet forelegg for fart. Også det en nedgang fra 2021, men betydelig mindre enn for antall anmeldelser. 2.695 fikk forenklet forelegg i fjor.

282 sjåfører ble anmeldt for ruspåvirket kjøring, mot 266 i 2021. Det var også flere som ble tatt for ulovlig mobilbruk i år, kontra fjoråret. Her endte vi i år på 170, mot 159 i 2021.

Nettopp ulovlig mobilbruk har vært et fokusområde for UP lenge.

Dette har du lov til å gjøre med mobilen når du kjører bil

Påske betyr tett trafikk mange steder – fordelt over flere dager. Foto: NTB Scanpix.

Skru til hardt

– Dette er noe av det farligste vi ser i trafikken. Det er nok å henvise til at et kjøretøy beveger seg drøyt 22 meter i sekundet dersom hastigheten er 80 km/t. Da skal det ikke store uoppmerksomheten til før ulykken kan være ute. Vi vet dessuten at et stort antall alvorlige ulykker skyldes nettopp uoppmerksomhet bak rattet, sa UP-sjef Knut Smedsrud til Broom, tidligere i år.

Knut Smedsrud er sjef for UP i Norge.

Fra 1. mars ble ulovlig bruk av mobiltelefon for øvrig mye dyrere. Da gikk bøtesatsen opp fra 5.000 til 7.450 kroner.

– Den kraftige økningen for mobilbruk kommer fordi man ikke er fornøyde med etterlevelsen av denne bestemmelsen siden forrige økning. Derfor er det nå et ønske om å skru til såpass hardt at det blir avskrekkende nok til at forbudet etterleves, sa Smedsrud til Broom.

Bekymret over skjermbruk i bilen

Så mye koster det å kjøre for fort Når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er: Til og med 5 km/t: 850 kroner Til og med 10 km/t: 2.250 kroner Til og med 15 km/t: 4.050 kroner + 2 prikker Til og med 20 km/t: 5.850 kroner + 3 prikker Til og med 25 km/t: 9.050 kroner + 3 prikker Når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er Til og med 5 km/t: 850 kroner Til og med 10 km/t: 2.250 kroner Til og med 15 km/t: 3.600 kroner Til og med 20 km/t: 5.000 kroner + 2 prikker Til og med 25 km/t: 6.800 kroner + 3 prikker Til og med 30 km/t: 9.050 kroner + 3 prikker Til og med 35 km/t: 10.850 kroner + 3 prikker Når fartsgrense på motorvei er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er 36 km/t til og med 40 km/t: 11.300 kroner + 3 prikker

Video: Slik måler UP deg ute i trafikken