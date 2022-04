Slakter EM-arena: – Sjokkerende og respektløst

Fotball-EM for kvinner skal spilles på ti forskjellige arenaer i England.

Den minste av dem er Manchester City Academy Stadium. Der spiller Manchester Citys kvinnelag og ungdomslagene til herrene til daglig. Arenaen har bare 4.700 sitteplasser.

Den islandske stjernespilleren Sara Björk Gunnarsdottir reagerer kraftig.

– Det er sjokkerende, sier hun i en podkast, gjengitt av BBC.

Gunnarsdottir, som har spilt for Lyon siden 2020, argumenterer med at England har et svært rikt utvalg av store fotballarenaer. Manchester City Academy Stadium omtaler hun som en treningsarena.

ARENAEN: Kapasiteten er egentlig på 7000 tilskuere, men Uefa-reglene reduserer den til 4700 i EM. Foto: Isaac Parkin

– Det er flaut. Når du ser på kvinnefotball i dag, så fyller man arenaer, sier hun, og viser til at El Clásico nylig ble utsolgt.

– De (arrangørene) er ikke forberedt på at vi kommer til å selge mer enn 4.000 billetter. Det er respektløst overfor kvinnefotball, for det er så mye større enn folk tror, mener Gunnarsdottir.

Tre kamper i gruppespillet er berammet til arenaen. Det er:

Belgia-Island

Italia-Island

Italia-Belgia

Onsdag slår arrangøren tilbake mot islendingens skarpe kritikk.

– Det er ikke en treningsbane. Det er hjemmebanen til Manchester Citys kvinnelag, og den er tidligere blitt brukt i Champions League. Den vil skape en utmerket atmosfære verdig et fotball-EM for kvinner, sier en talsperson for de engelske EM-vertene, ifølge BBC.

Forstår frustrasjonen

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg forstår Gunnarsdottirs frustrasjon. Hun påpeker at i tillegg til de oppløftende tilskuertallene som har vært nylig, kan man nå ut til flere enn dem som vanligvis går på kamp nettopp i et mesterskap.

– Det er selvfølgelig kjipt at man bruker en stadion med så liten kapasitet. Selv om det er City-damenes hjemmebane, synes jeg man kunne kostet på seg å bruke en annen arena når det er EM, sier Finstad Berg.

EM-arenaene Brighton & Hove Community Stadium

Kapasitet: 30.000

Hjemmelag: Brighton

Her spilles to gruppespillkamper og én kvartfinale. Brentford Community Stadium

Kapasitet: 17.000

Hjemmelag: Brentford

Her spilles tre gruppespillkamper og én kvartfinale. Wembley Stadium

Kapasitet: 89.000

Er Englands nasjonalarena. Her skal finalen spilles. Manchester City Academy Stadium

Kapasitet: 4.700

Hjemmelag: Manchester City Women og herrenes ungdomslag

Her spilles tre gruppespillkamper. Stadium MK

Kapasitet: 30.000

Hjemmelag: MK Dons

Her spilles tre gruppespillkamper og én semifinale. New York Stadium

Kapasitet: 12.000

Hjemmelag: Rotherham United

Her spilles tre gruppespillkamper og én kvartfinale. Bramall Lane

Kapasitet: 30.000

Hjemmelag: Sheffield United

Her spilles tre gruppespillkamper og én semifinale. St. Mary's Stadium

Kapasitet: 32.000

Hjemmelag: Southampton

Her spilles tre gruppespillkamper. Old Trafford

Kapasitet: 74.000

Hjemmelag: Manchester United

Her spilles Englands åpningskamp. Leigh Sports Village

Kapasitet: 8.000

Hjemmelag: Manchester United Women, samt herrens ungdomslag. Her spilles tre gruppespillkamper og én kvartfinale. Kilde: Uefa.com.

Hun understreker at det er bedre for atmosfæren å ha et fullsatt stadion enn tusenvis av tomme seter, men håper at Gunnarsdottir blir hørt.

– Det kan være det er for sent å endre planene. Men man burde i hvert fall ta en ny runde på det nå når kritikken kommer og se om det er mulig å gjøre noen endringer, sier hun.

Utsolgt Norge-kamp

Norge skal på deres side spille gruppespillkampene på St Mary's og Brighton & Hove Community Stadium.

Arenaene er hjemmene til Premier League-klubbene Southampton og Brighton, og huser om lag 30.000 tilskuere.

Her skal Norge spille mot vertsnasjonen. Foto: PETER CZIBORRA

Kamp nummer to, mot vertsnasjon England, spilles i Brighton. Alle Englands kamper i gruppespillet er utsolgt, skriver BBC. Det inkluder åpningskampen på Old Trafford, hvor det er en kapasitet på om lag 73.000.

Mesterskapet går fra 6.- til 31. juli.