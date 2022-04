Brann vant overtidsdrama: – Fy faen, så gøy!

Skeid-Brann 2-3

– Fy faen, så gøy. Det er så fortjent. En helt ubeskrivelig følelse, sier Brann-helten til Discovery etter kampen.

– Kan man vinne på en bedre måte?

– Nei, ikke når vi stanger, de scorer på de to halvsjansene der har og den sitter i det 96. minutt eller hva det er. Det er helt fantastisk, svarer han.

VILL JUBEL: Her feirer lokale Vegard Leikvoll Moberg med Brann-supporterne etter det dramatiske vinnermålet. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Magisk

Sjefen stemmer i.

– Det var magisk, sier Brann-trener Eirik Horneland til Discovery.

– Vi har vært sulteforet i Bergen over tid. For oss å få den siste headingen på ballen der ... det er helt ubeskrivelig. Jeg tror ikke dere aner hvor viktig det er, fortsetter han.

Ballen satt i nettet med 95.35 på kampuret. Seks minutter var lagt til. 31 år gamle Moberg, som ble hentet fra Bodø/Glimt i vinter, stanget inn et innlegg fra Ruben Kristiansen.

– Moberg viser hvor viktig han blir for Brann denne sesongen, og i slike kamper som i kveldens kamp mot Skeid er han veldig god med sin fysikk inne foran motstanderens mål, kommenterer TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– RÅTT! Det sa Vegard Leikvoll Moberg om feiringen med supporterne. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Spår flere slike kamper

Brann har fått en solid start på Obosligaen med sju poeng etter tre kamper. Bare Sandnes Ulf har full pott.

– Brann har en bredde i stallen som ingen andre lag i Obosligaen, og sju poeng på tre kamper er en meget fin start på sesongen for Horneland, mener Mathisen.

– Sogndal kommer på besøk i Bergen i neste runde, og det blir en skikkelig toppkamp. Alle andre lag som er ventet å kjempe i toppen av Obosligaen tok tre poeng, og derfor var det veldig viktig for Brann at de også gjorde jobben, slår han fast.

Slik var jubelscenene på tribunen Brann-supporterne stod på. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Den tidligere Start-profilen mener at Brann vil spille mange kamper som de gjorde mot Skeid: At de har mye ball mot et kompakt, dypt forsvar.

– Når de møter lag som Skeid på bortebane, må de være tålmodige. Det var de virkelig i dag. De hadde nok av sjanser til å avgjøre før Moberg headet inn 3-2, og dette gir Brann enormt med selvtillit igjen etter en skuffende kamp mot Åsane i sist runde, sier han.

– Tamt

I første omgang klarte ikke gjestene fra Bergen å skape de helt store sjansene på kunstgresset på Nordre Åsen i Oslo.

Målet fikk de da Fredrik Pallesen Knudsen var først på en andreball etter et hjørnespark og tuppet inn 1-0.

Mindre enn ti minutter senere utlignet Johnny Per Buduson for Skeid. Det sørget for at lagene var like langt da de gikk til pause.

– Vi må skape mer trøkk i boksen for å skape litt flere sjanser. For nå er det litt tamt, var dommen til målscorer Knudsen i pauseintervjuet med Discovery.

Knapt kvarteret var spilt etter sidebyttet da bergenserne rullet opp langs venstresiden. Ruben Kristiansen la et strøkent innlegg til Mathias Rasmussen, som stanget Brann i ledelsen.

Igjen ble gleden kortvarig. 17 år gamle Jakob Napoleon Romsaas utlignet for Skeid bare tre minutter senere.

Mer enn fem minutter på overtid sikret Moberg seieren.

