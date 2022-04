Voldshendelse i Stjørdal – én person alvorlig skadet

Saken oppdateres.

Hendelsen har skjedd i Monsberga friluftsområde.

– Vi ble varslet om en pågående voldshendelse som involverte flere personer, og rykket til stedet med flere patruljer, sier operasjonsleder Rune Brandmo.

Ambulansen ankom stedet først.

– De kom over en hardt skadd person, som ble fraktet til sykehus, sier operasjonslederen.

Vedkommende ble fraktet til St. Olavs hospital.

Politiet jobber med å skaffe seg oversikt og kartlegge hendelsesforløpet.

– Meldingen inn til oss gikk på at tre personer var involvert i hendelsen. Det skal være snakk om et slagsmål, men vi avhører vitner nå og jobber med å danne oss et bilde, sier han.

Politiet er foreløpig usikre på om det har blitt benyttet våpen eller gjenstander under slagsmålet.

– Vi er på stedet med mange patruljer. Vi har kontroll på noen personer, men vet ikke om det kan være flere skadde, sier Brandmo.

Ifølge politiet er det ikke fare for øvrige personer i området.