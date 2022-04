Nekter å ta ordet i sin munn – nå utsettes menigheten for hets

NEW YORK (TV 2): I den russisk-ortodokse kirken i New York nekter de å ta ordet «krig» i sin munn. Det øker bare motsetningene, mener abbed Nikodim. Nå blir menigheten utsatt for hets og trusler.

I en mørk bakgate nord på Manhattan kneiser fire irrgrønne løkkupler mot nattehimmelen.

Bak de tunge eikedørene i Den russisk-ortodokse kirkens hovedkvarter i Nord-Amerika skjuler det seg en verden som står i enorm kontrast til New Yorks travle gater.

Trafikkstøyen fra gata blir slukt av de massive murveggene. Lukten av røkelse henger i lufta. Gullforgylte ikoner og plaketter med kyrillisk skrift pryder veggene.

ANNEN VERDEN: St. Nicholas-katedralen i New York ble oppført i 1902 og tegnet av arkitekt John Bergesen, som trass sitt norsk-klingende navn skal ha vært av russisk avstamning Foto: Wikimedia Commons.

Det er ikke ofte de tar imot utenforstående her, forteller fader Nikodim, som har tittelen abbed.

Faktisk er TV 2 ifølge ham, første nyhetsmedium som kommer innenfor dørene, i alle fall etter at krigen mot Ukraina begynte.

– Men amerikanske journalister har stått på lur utenfor for å kaste seg over menighetsmedlemmer og spørre dem ut, sier han foraktelig.

Rettferdiggjør krigen

Den russisk-ortodokse kirken er blitt beskyldt for å ha rettferdiggjort Vladimir Putins angrep på Ukraina.

Etter at kampene startet 24. februar har flere menigheter brutt med kirkens overhode, patriark Kirill.

Men ikke katedralen i New York.

– Vi opplever alle en enorm smerte i våre hjerter, sier fader Nikodim til TV 2 når han blir spurt om Ukraina.

Selv hevder han at kirken her ikke tar stilling i konflikten som raser i Europa, men når han blir bedt om å snakke om bakgrunnen for krigen, kommer velkjente beskyldninger fra Kreml ut.

STØTTER KRIGEN: Den russiske kirkens overhode, patriark Kirill har flere ganger kommet med uttalelser som støtter opp under Putins krigføring i Ukraina. Foto: Wikimedia Commons.

– De har plaget russisk-ortodokse. De har beslaglagt kirkene våre. De har diskriminert oss på grunn av vår nasjonalitet og vårt språk. Og vi har bekymret oss sterkt for våre brødre og søstre i det østlige Ukraina, som er blitt utsatt for militær aggresjon fra sine egne landsmenn.

Det forbudte ordet

Hjemme i Russland har myndighetene nedlagt forbud mot å omtale krigen i Ukraina som en krig.

Når TV 2 spør presten om hva han kaller det som skjer, blir han usikker.

– Det er et vanskelig spørsmål, svarer han, før han tar fatt på et omfattende resonnement om at hendelsene på bakken i Ukraina er gjenstand for subjektive tolkninger.

– Men har du, her i New York lov til å kalle krigen for en krig?

– Jeg gjør det ikke. Det er ikke på grunn av at russiske myndigheter forbyr det, men fordi det å si dette ordet offentlig, som prest, kan oppildne folks følelser.

ENGASJEMENT: Jevnlig avholdes det støttedemonstrasjoner for Ukraina i Washington og andre amerikanske byer. Foto: Øystein Bogen / TV 2.

I menigheten fins nemlig ikke bare russere, men mange ukrainere, og andre russisktalende fra land som Moldova, Kazakhstan og Polen. Og krigen, som altså ikke kan kalles en krig, har allerede vært en kime til konflikt mellom kirkegjengerne.

– Kirken må prøve å løfte folk ut av denne malstrømmen av følelser og politisk uenighet og få dem opp på et høyere nivå. Hvis vi ikke gjør dette, vil hele verden gå av skaftet, sier Nikodim til TV 2.

Trusler og hets

På grunn av patriarkens klare støtte til Putin, og amerikanernes uvanlig kraftige engasjement for Ukraina, har også menigheten i New York fått reaksjoner.

Det har ifølge presten vært snakk om en konstant strøm av hets og trusler via brev og e-post. Noen har til og med kommet til kirken og oppført seg truende. Politiet i New York hadde på et tidspunkt døgnkontinuerlig vakthold utenfor katedralen.

– Hvor mange trusler har dere fått?

– Det har vært mange hundre. Mange hundre, ler presten oppgitt.

GUDSTJENESTE: Den russiske menigheten i New York er verdens største, utenfor Russland. Foto: Øystein Bogen / TV 2.

Han mener hverken amerikanere eller noen andre bør blande seg inn i det som skjer i Ukraina, fordi det er et «internt anliggende» mellom to broderfolk.

– Denne tragedien har inntruffet hjemme hos oss. I vår familie. I vår russisk-ortodokse, slaviske familie. Dette er vår tragedie, sier fader Nikodim bestemt.

Nå håper han temperaturen snart synker og at, i alle fall menigheten, kan komme seg videre.

– Det er ingenting vi kan gjøre med situasjonen. Det som er skjedd er skjedd. Om det er fælt eller bra det som er skjedd, er uviktig. Jeg ønsker heller å se fremover, mot fremtiden.