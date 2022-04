Forventer detaljer fra pinlig fest når Johnny Depp skal vitne

I fem dager har vitne etter vitne bidratt med sine historier om Johnny Depp og Amber Heards ekteskap. Tirsdag er det Depp selv som etter planen skal i vitnestolen.

Det er ifølge kjendisnettstedet TMZ forventet at han forklarer seg om en hendelse under en fest han sier var slutten på ekteskapet.

Følg rettssaken direkte fra klokken 20 øverst i saken.

Skuespiller Amber Heard gir en klem til advokaten sin under høringen tirsdag. Jim Watson/Pool via Reuters

En jury skal avgjøre om de tror på Heards anklager om mishandling, som framkom i en kronikk som ble publisert i Washington Post i 2018, eller om de tror på Depp som avviser alle beskyldninger, og har saksøkt ekskona for ærekrenkelser.

Depp krever ekskona for 50 millioner dollar i oppreisning, mens hun krever ham for 100 millioner dollar i et motsøksmål.

Offentlige anklager

I kronikken fra 2018 beskrev Heard seg selv som et «offentlig ansikt som representerer ekteskapelig mishandling». Hun nevner aldri Depps navn, men Depps advokater hevder det ikke er noen tvil om hvem hun omtaler, i lys av den bitre skilsmissen. I 2016 krevde hun besøkelsesforbud mot Depp like etter han informerte henne om at han ville skilles.

Det tidligere ekteparet får hele samlivet brettet ut. Krangler, pillebruk, narko- og alkoholbruk og annet blir gjennomgått i detaljer. Leger, terapeuter, kollegaer, venner og tidligere kjendiskjærester står på vitnelisten.

Mandag ble et tidligere videovitnemål av parets lege og terapeut, Dr David Kipper vist. Han kunne fortelle at han måtte behandle Depps finger etter en hendelse i mars 2015.

Fingerkutt

Kokken til Johnny Depp fant stjernens fingertupp på kjøkkenet etter en krangel med kona Amer Heard i Australia i 2015, da paret enda var gift. Hendelsen førte til at filming til storfilmen Pirates of the Carribean måtte utsettes.

Depp forklarte legen at skaden kom fra en kniv, men han hadde også fortalt at Heard hadde kastet vodkaflasker etter ham. Dette ble aldri loggført.

Amber Heard i samtale med en av advokatene under rettssaken mandag. Steve Helber/Pool via Reuters

Depp benekter alle anklager om mishandling, men Heards advokater har lagt fram de de hevder er bevis for dette. De mener også at skuespilleren mangler troverdighet fordi han ofte drakk og brukte narkotika til en grad at han blacket ut og mistet hukommelsen.

Kipper, behandlet både Depp og Heard gjennom ekteskapet, og er fortsatt Depps behandler for avhengighet. Han sa han aldri hadde sett tegn til fysisk mishandling mellom paret.

Så blåmerker

En annen terapeut, Laurel Anderson, som behandlet paret i 2015 har også vitnet, og hun kunne fortelle at hun observerte Heard med blåmerker flere ganger. Hun mente imidlertid at begge parter slo hverandre.

– Hun startet slåsskamper, og hun slåss like mye som ham, sier hun.