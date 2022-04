– Det var selvsagt surt og bittert, sier Ruud til TV 2, før han fortsetter:

– Jeg fikk ikke til det jeg ønsket i Monte Carlo. Folk er sikkert lei av å høre det, men jeg var plaget av en vond tann. Treningen gikk ikke som jeg ønsket, men nå har jeg fått tre-fire dager her i Barcelona til å finne grusformen for fullt. Det kjennes bra ut.

Grusspesialisten fra Snarøya fant aldri rytmen i Monte Carlo Masters forrige uke, men har nå fått restituert godt på et sted han har det som plommen i egget: Spania.

– Viktig uke

– Forholdene er perfekte, forklarer Ruud.

– Og denne uken blir veldig viktig for å finne godfølelsen igjen og få noen gode seiere, fortsetter 23-åringen.

RØK: Ruud var skuffet etter tapet i Monte Carlo. Foto: VALERY HACHE / AFP

Tirsdag gjorde han nettopp det: Slo tilbake da han vant over Brandon Nakashima i åpningen av ATP-turneringen i den katalanske hovedstaden.

Casper Ruud skal torsdag ut mot finske Emil Ruusuvuori i 3. runde av ATP500-turneringen i tennis på grusen i Barcelona.

– Det er mye å være i godt humør over. Grusessongen er i gang for fullt, det er strålende vær og en stor turnering. Jeg er selvsagt veldig fornøyd. Jeg har ikke spilt denne turneringen ofte, forklarer Ruud.

Verdenssjuer

Sesongen så langt har vært preget av høye topper og dype daler for Ruud. På tross av tapet i Monte Carlo, er Ruud stadig nr. 7 på verdensrankingen.

– Jeg føler meg veldig god for øyeblikket, men har møtt på noen skadeavbrekk så langt i år som har vært uheldig. Det var bittert å måtte trekke seg fra Australian Open med en overtråkk, så jeg fikk en strekk i magen i Sør-Amerika. Det har vært noen tilfeller hvor kroppen har sagt nei. Nå håper jeg resten av året går uten plager.

I ATP Masters-turneringen i Miami i starten av april kom Ruud helt til finalen, men tapte hardcourtduellen mot Carlos Alcaraz.

– Miami var en morsom opplevelse. Det er det beste resultatet jeg har fått til nå i min karriere, så det var gøy å få til det der. Jeg skulle gjerne gått hele veien, men det var gøy å bevise for meg selv at jeg kan klare å spille på et så høyt nivå i flere kamper på rad og det gir stor motivasjon til tiden som kommer.

Nå håper Ruud å fortsette seiersferden i Barcelona. Neste motstander er finske Emil Ruusuvuori. Den finske 23-åringen er nummer 73 på siste ATP-ranking. Kampen spilles torsdag.