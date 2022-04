Skal stemme over Boris Johnson-etterforskning

Parlamentsmedlemmene skal torsdag avgjøre hvorvidt Boris Johnson skal etterforskes for å ha villedet parlamentet under partygate-skandalen.

Saken vil først debatteres og deretter stemmes over torsdag, melder Sky News.

Granskningen vil ta for seg av hvorvidt statsminister Boris Johnson villedet Parlamentet med sine forklaringer om de ulovlige sammenkomstene.

Når det britiske Underhuset møtes tirsdag, er det også ventet at Johnson vil si unnskyld etter at han ble bøtelagt for brudd på koronareglene.

Johnson vil komme med en oppriktig beklagelse og erkjenne hvor sterke følelser de folkevalgte har rundt festene som ble holdt ved statsministerens kontor i strid med koronarestriksjonene, sier en kilde til The Telegraph.

London-politiet etterforsker anklager om at Johnson og andre i regjeringen arrangerte og deltok på minst tolv fester der det ble nytt store mengder alkohol i 2020 og 2021, selv om koronarestriksjonene forbød sosiale samlinger.