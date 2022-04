Denne lastebilen blir verdens nordligste i sitt slag

– Det er en milepæl som passeres.

Kenneth Tjønndal Pettersen, pressesjef i Posten Norge, er strålende fornøyd med at distribusjonen på Svalbard nå blir mer miljøvennlig.

– Nå har vi kommet så langt at vi kun vil benytte elektriske kjøretøy i Longyearbyen. Det innebærer at all distribusjon av post, pakker og gods blir fossilfri, sier Pettersen.

Verdens nordligste elektriske lastebil

Den 19 tonn tunge lastebilen ble satt i drift på Svalbard torsdag denne uken. Slik blir den verdens nordligste elektriske lastebil i ordinær trafikk.

I forkant har ladeinfrastrukturen blitt bygget ut. Men pressesjefen legger ikke skjul på at det har vært knyttet spenning til hvordan el-lastebilen vil tåle kulden i øygruppen.

– Det har vært viktig å ha den i test der en måned under ordentlig polare forhold. Da har vi fått testet kapasiteten, sier Pettersen.

Han håper at satsingen på Svalbard vil være til inspirasjon, og mener at en barriere nå blir brutt.

– Dette er viktig for våre kunder og våre ansatte. Og så håper vi at det vil inspirere andre til å tenke stort i miljøarbeidet. Det er mange barrierer som brytes. Mange har ment at dette ikke er mulig.

Skal bli mer miljøvennlig

Prosjektet er en del av Posten sin satsing for å fase ut fossilt drivstoff i sin bilpark. På sikt skal alle kjøretøyene til konsernet gå på elektrisitet, hydrogen eller gass.

– I løpet av året har vi kjøpt inn vår siste fossile varebil til bruk i by. Neste år er det stopp for innkjøp av fossile varebiler utenfor byene, sier Pettersen.