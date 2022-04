Nordmenn hamstret – nå er de tilbake i hyllene

Krigen i Ukraina skapte uro og det fikk nordmenn til å kjøpe over 1,7 millioner jodtabletter. Det var alt apotekgrossistene hadde på lager.

Nå kommer Legemiddelverket med gode nyheter til de som fortsatt ønsker å ha et reservelager med jodtabletter.

RESERVE: Skulle det bli tomt igjen kan lagrene fylles opp innen et par uker, forteller overlege ved Legemiddelverket, Ingrid Aas. Foto: Caroline Roka

– Jodix-tabletter kom før påske og blir sendt ut til apotek fortløpende. Innen 19. april har de fleste apotek mottatt Jodix-tabletter. Det kan fortsatt være enkelte områder i landet som venter på forsyning på grunn av logistikk, sier Ingrid Aas, overlege i Legemiddelverket til TV 2.

Skal være nok

Aas forteller at produsenten har levert mye Jodix, men kan ikke svare på hvor mye de ulike apotekene kommer til å få inn.

– Vi vet at mange har kjøpt jodtabletter de siste månedene. I tillegg har kommunene jod i beredskapslagre for utdeling til barn, unge og innsatspersonell om det skulle bli nødvendig.

– Siden man ikke trenger mer enn en dose per person, og ingen over 40 år skal ta jod, med mindre man er gravid, så tror vi dette begynner å monne, sier Aas.

Dersom det skulle bli tomt for Jodix igjen, tar det et par uker før Norge får en ny leveranse, forteller Aas.

– Kaliumjodid SERB, en annen jodtablett som alternativ til Jodix, er tilgjengelig på lager hos produsenten, så denne kan kanskje leveres raskere.

Dette bør du vite om jodtabletter

Er du en av dem som allerede har fått tak i jodtabletter anbefaler Aas ikke å gå til innkjøp av nye.

– Jod har god holdbarhet, det ikke er nødvendig å kjøpe inn nye jodtabletter for de som allerede har Jodix i hus, selv om tablettene du har går ut på dato til høsten.

– Slike jodtabletter skal ikke tas før man får beskjed fra myndighetene. De skal ikke tas forebyggende.

TV 2 har vært innom tre apotek i Oslo sentrum. To av dem får inn Jodix 20. april og ett apotek har fulle hyller og mer på lager.

– Vi har mange pakker inne, men har foreløpig bare solgt et par. Etterspørselen er ikke i nærheten av så stor som i februar, forteller daglig leder i Boots Apotek på jernbanetorget, Mitra Sabouni.

– Ikke en reel fare

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler alle å ha en pakke med jodtabletter tilgjengelig, men de mener Ukraina er for langt unna til å utgjøre en potensiell fare.

Derfor trenger du jod

– En eventuell hendelse i Ukraina vil være for langt unna til at konsentrasjonen av radioaktiv jod blir så høy at vi vil anbefale inntak av jodtabletter her i Norge, sa Ingrid Dypvik Landmark, som er seniorrådgiver i DSA, til TV 2.

Grunnen til anbefalingen om å ha jodtabletter hjemme, er fordi det regelmessig kjører atomubåter og atomisbrytere langs kysten av Norge, og hvis det skulle skje et uhell her, kan det bli nødvendig med jodtabletter for å beskytte seg mot radioaktivt jod.