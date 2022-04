Salangen-redaktøren anker mot staten

Krever brukerstyrt personlig assistent for å fortsette livsverket Salangen-Nyheter

Tirsdag startet ankesaken redaktør Jon Henrik Larsen i lokalavisen Salangen-Nyheter har anlagt mot staten. Redaktøren, som har diagnosen autisme, ble etter mange år fratatt sin brukerstyrte personlige assistent, såkalt BPA, i jobbsammenheng.

Motparten mener at regelverket må forstås slik at BPA bare gjelder i privat og personlig sammenheng og ikke i næringsvirksomhet.

Jon Henrik Larsen tapte i tingretten, men anket til Borgarting lagmannsrett. Larsens advokat mener tingrettens dom inneholder flere feil og mangler og at å nekte Larsen slik assistent er et brudd på hans rettigheter til et fullverdig liv.

TAPTE I TINGRETTEN: Jon Henrik Larsen sammen med sin advokat Gro Sandvold. Foto: Martin Leigland / TV 2

Snurrige nyheter

Salangen-Nyheter har blitt et fenomen i norsk lokapresse, med sin ventlegging av superlokale nyheter av det glade og ofte snurrige slaget, Eksempelvis avsløringer av julebelysning som blir hengene oppe til sankthans og mysteriet med den henslengte handlevognen. Nå trues selskapene bak lokalavisen av konkurs. Larsen innrømmer at han på grunn av sin diagnose ikke er kvalifisert til å være bedriftsleder som skal holde orden på både personal og regninger, medmindre han får en BPA.

– Jeg gir meg ikke. Jeg skal vinne frem med denne saken. Jeg har fått henvendelser fra autister og pårørende over hele landet om å stå på, sier Larsen til TV 2 under en pause i rettsforhandlingene.

– For snevert

Hans advokat Gro Sandvold mener staten tolker loven for snevert og at BPA kan brukes også i yrkessammenheng.

SNEVERT: Larsens advokat Gro Sandvold mener staten har tolken loven for snevert, og at det å nekte Larsen assistent bryter med han s menneskerettigheter. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Jon Henrik trenger hjelp til å forstå sosiale koder og skjønne hva folk mener med det de sier. Han har arbeid som en fritidsaktivitet egentlig. For han er 100 prosent ufør. Men han har en menneskerett til å kunne fungere på arbeidsmarkedet på sine premisser, sier advokaten.

En annen av Jon Henriks støttespillere er tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang (H). Han hjelper nå Jon Henrik med en del papirarbeid, og er til stede under rettssaken.

PAPIRARBEID: Fabian Stang hjelper til med papirarbeid. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Jeg er med fordi jeg mener alle bør ha rett til et fullverdig lig. Og Jon Henriks liv er å gi ut Salangen-Nyheter. Det synes jeg han skal få hjelp til. Noen trenger hjelp til å trille en rullestol, Jon Henrik trenger hjelp til å få struktur og styring med livet sitt, og det synes jeg han bør få, sier Fabian Stang.

Staten holdt i sitt åpningsinnlegg fast på det synspunktet som fikk gjennomslag i tingretten, nemlig at BPA-ordningen ikke dekker Jon Henrik Larsens tilfelle, og at det offentliger dermed er i sin fulle rett til å avslutte ordningen, selv om den har vart i over ti år.