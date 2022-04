Amerikansk TV-ekspert: – Jeg er ferdig med å snakke

I mange år har Malcolm Nance (60) figurert på amerikanske TV-skjermer hvor han har analysert og forklart terror- og krigssituasjoner. Nå har han bestemt seg for å handle isteden for å snakke.

Malcolm Nance tjenestegjorde i den amerikanske marine i 20 år, og har siden vært politisk analytiker for MSNBC i USA siden 2007, ifølge hans egen LinkedIn-profil.

Med sin militære bakgrunn har han hatt spesielt fokus på militære operasjoner, terror og krig, har han oppnådd mye anerkjennelse for sin kunnskap og analyser. Han har over en million følgere på Twitter, og natt til tirsdag norsk tid, delte han nyheten:

– Jeg er ferdig med å snakke.

Nance har vervet seg til en internasjonal legion som kjemper på ukrainsk side mot den russiske invasjonen.

I et intervju med et morgenprogram med Joy Reid på MSNBC, forklarte han hva som drev han til beslutningen:

– Jeg var her en del før krigen, og har venner som fryktet for livet, sier han i fullt kamputstyr.

Han gjør intervjuet fra hemmelig sted på grunn av sikkerheten.

– Jo mer jeg så av krigen, desto mer tenkte jeg at jeg er ferdig med på snakke. Det er på tide med handling, sier han.

Han reagerer sterkt på at våpen laget for tung krigføring brukes mot sivile.

– Jeg er her for å hjelpe landet med å kjempe mot det som er en utryddelseskrig. Russland har startet en krig om eksistens og begår massedrap på sivile. Folk som meg er her for å gjøre noe med det, sier han videre.